Как угрозы Лукашенко связаны со смертью Владимира Макея Почему внезапная кончина главы МИД Белоруссии Владимира Макея широко обсуждается в России, какие основания есть у западных СМИ связывать угрозы Белоруссии и Лукашенко со смертью политика? 23478 23478 Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

В Белоруссии умер глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей. О причинах внезапной смерти 64-летнего политика не сообщили. В пресс-релизе ведомства сказано, что министр скоропостижно скончался. Его уход вызвал много слухов, однако политологи считают преждевременным связывать кончину главы белорусского МИДа с заговорами и фейками об угрозах жизни действующему руководству республики.

Президент Беларуси Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Макея. По факту смерти Макея назначена патологоанатомическая экспертиза, речь идёт и о нескольких видах биопсии: аспирационной, инцизионной, трансуретральной, пункционной. Как пишет политолог Марат Баширов, врачи будут устанавливать "механизм смерти".

Пока политологи гадают, кто виновен в его смерти (если будет доказана неестественная смерть 64-летнего политика), немецкий журнал Bild опубликовал очередной фейк — о якобы существующих коварных планах Кремля устранить Лукашенко, чтобы присоединить Белоруссию и объединёнными силами разобраться с Украиной.

Западная утка

В этой публикации издание объясняет событие угрозой жизни президента Белоруссии. Согласно запутанной логике авторов, так Россия сможет наконец-то воспользоваться белорусским плацдармом. Несмотря на то что Минск и так выполняет все договорённости по совместной с Россией защите рубежей Союзного государства, а его крохотная армия не сделает в проведении СВО погоды.

— Распространение угроз-фейков накануне смерти Макея не стоит связывать со смертью политика, — уверен политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Это дежурная утка Запада, которую вбрасывают сегодня официальные СМИ, а в момент смерти политика запустили телеграм-каналы Ходорковского. Макей не только не угрожал российско-белорусскому сотрудничеству, но и всячески содействовал сохранению позиций и международных связей Минска с Европой, позволяя белорусскому бизнесу развиваться. Запад сам заморозил контакты с Минском, устроив попытку госпереворота два года назад и "выбрав" нового президента страны — Тихановскую.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время встречи во Дворце независимости в Минске. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вопреки конспирологии

— Сомневаюсь, что смерть министра иностранных дел связана с политикой. В разное время он занимал разные политические позиции, ему приписывали и пророссийские, и прозападные убеждения. Он служил своей стране, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Если бы работа Макея не устраивала Лукашенко, то у него была масса возможностей решить этот вопрос. Если бы работа Макея не устраивала Россию, мы бы видели механизмы противодействия. Но на текущий момент мы наблюдаем хороший уровень отношений между Москвой и Минском, полное взаимопонимание по украинской проблеме и коллективную подготовку к обороне с западного направления. Каких-то причин полагать, что этот политик мог угрожать нашему сотрудничеству, нет. Жаль, что в такое тяжёлое время ушёл человек, который выполнял важные задачи по обеспечению безопасности Белоруссии.

Кому выгодны фейки

Владимир Макей действительно был олицетворением многовекторного курса Минска и каналом связи между Лукашенко и Западом, но он не был человеком, принимающим решения, напоминает политолог Дмитрий Родионов. По его словам, устранение этого канала ничего бы не изменило. Если Лукашенко нужен такой канал — он его найдёт в другом лице. Так что противникам белорусской многовекторности убивать Макея нет никакого смысла.

— Запад заинтересован в том, чтобы столкнуть лбами российский евразийский интеграционный проект с китайским. Цель понятна: не допустить сближения Москвы и Пекина. Сегодня активно разгоняется тема того, что ОДКБ в самом скором времени ждёт неминуемый распад, после чего Средняя Азия и Казахстан уйдут в сферу влияния Китая. Все эти слухи, опять же, ничем не обоснованы, кроме слепленных сомнительных геополитических теорий, основанных на рассуждениях. Рассматривать такие вещи можно именно через призму нежелания США допустить мирное разрешение тайваньского конфликта и усиление сотрудничества России и КНР. Ради того, чтобы не допустить этого, Штаты готовы на всё: как на сочинение конспирологических теорий, так и на реальные преступления для провоцирования недоверия их оппонентов друг другу, — полагает Родионов.

Авторы Елена Стафеева