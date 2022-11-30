Какой конец Украине пророчат западные СМИ О чём проговариваются западные политики и журналисты, прогнозируя конец военной операции на Украине 45996 45996 Обложка © Shutterstock / Kutsenko Volodymyr

Новые котлы

Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Кларк в эфире телеканала CNN высказал мнение, что Россия может одержать промежуточную победу в СВО, если Украина сделает запрос на прекращение огня или перемирие, предупреждая, что Путин заставит ВСУ просить о перемирии "огненной ловушкой" в Донбассе. Речь военного касалась ситуации в окрестностях Артёмовска.

— Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня, Путин выиграет, — объяснил Кларк свою точку зрения.

До этого экс-советник Трампа, полковник армии США Макгрегор анонсировал, что "русские собираются отбить Херсон и вернуть Харьков. Это исторически русские города".

Россия победит, когда захватит Одессу и Николаев

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О том, что американская цель — Чёрное море, недвусмысленно предупредил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что НАТО будет усиливать своё присутствие "от Чёрного до Балтийского моря". Подобная оговорка, по сути, сводится к ультиматуму о капитуляции России, на которую рассчитывает Запад. И все последние разговоры о захвате Крыма — не пустые обещания, а предупреждение об очередной провокации, полагают эксперты.

Real Clear Defense крайне просто обозначает эту ставку: Чёрное море — ключ к будущему Украины и Запада, сообщая, что, добившись своего, Россия будет конкурировать с Западом и этого важно не допустить. Но надежд всё меньше.

Нет никаких признаков того, что Москва отказалась от своих долгосрочных планов, отмечает издание. России нужно побережье, чтобы контролировать трафик украинского зерна и мировых поставок продовольствия; оказывать давление на Румынию и Болгарию, поддерживать силы в Средиземном море для обеспечения действий в Левантийском бассейне и дальше на запад, включая Сирию и Ливию; окружить Турцию. Поэтому, по мнению, издания, Украине надо вернуть Крым.

— С Крымом в руках Украина может продолжать войну на истощение почти бесконечно, при условии наличия средств ПВО и возможности нанесения ударов на большой дальности. А сражение за Украину — это в первую очередь битва за Чёрное море. И как только Россия возьмёт Николаев и Одессу, интерес Запада к Украине резко пойдёт на спад, — констатирует Real Clear Defense.

Оглядываясь на осеннее контрнаступление ВСУ и свежие потери на Бахмутском направлении, другое американское издание, The Hill, называет события пирровой победой Киева.

Прозрение по-польски

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Поляки предрекли Киеву бесславный конец, намекнув на неуправляемость украинского лидера. Отрезвляюще на польское общество подействовал инцидент с украинской ракетой ПВО, которую Киев поспешил назвать российской. Теперь, спустя недели, поляки признаются, что их страна стала "заложницей режима Зеленского". Пытаясь выдавить из Берлина решение поделиться американскими ПВО, польские журналисты признаются в отсутствии профессионализма в рядах ВСУ. "Силы ПВО Украины с самого начала спецоперации вели себя на редкость дилетантски и непрофессионально, сбивая российские ракеты над жилыми домами и доводя число жертв среди мирного населения до ужасающих цифр, что, конечно, не помешало украинскому режиму объявить это потерями от российской агрессии".

— Ошибка в Пшеводуве была не столько ошибкой украинских вооружённых сил, сколько преступным замыслом режима Зеленского, за который добровольно воевать в Украине никто не хочет. А значит, системы ПВО Германии в Польше — единственный спасательный круг для ЕС в случае полной потери влияния на Зеленского, — отмечает автор Niezależny Dziennik Polityczny.

Плачевный итог

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Европейские страны НАТО этой зимой резко сократят объёмы военной помощи Украине, прогнозирует китайская правительственная газеты Global Times.

— Есть уверенность в том, что официальные лица НАТО, в частности [генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс] Столтенберг, вскоре столкнутся с растущим давлением. Хотя он призвал страны Европы продолжать оказывать помощь Украине, судя по ситуации в странах ЕС, если они продолжат, то для них это станет непосильной ношей. Такую помощь определённо не потянуть, — приводит издание мнение научного сотрудника Академии общественных наук Китая Лю Сяна.

Авторы Елена Стафеева