ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Что скрывается за фразой Зеленского о невоенном возвращении Крыма

Для чего глава Украины заговорил о возврате полуострова и какие сценарии обсуждаются за кулисами.

Опубликовано 26 ноября 2022, 01:40
100785
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Зеленский заявил о возможности отказа от наступательных действий, предлагая России добровольно сдать собственный регион. Якобы Украина готова отказаться от планов силового захвата Крыма, но лишь при условии, что будет достигнута договорённость о передаче полуострова под контроль Киева. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times. За этими разговорами скрывается ультиматум Запада России и отказ Киева от мирных переговоров, даже несмотря на энергетические проблемы, потерю тепла, воды и света. О чём напомнил генсек НАТО Йенс Столтенберг, предупредив об "ужасном начале зимы на Украине". Как ни странно, о согласии 90% украинцев жить без воды и света заявила жена Зеленского, которая проживает в последнее время в Италии.

Западу не нужно завершение конфликта — колоссальная прибыль американского ВПК не должна иссякать. И пока есть человеческий ресурс, руководство Незалежной будет выдвигать невыполнимые для России требования. "США заинтересованы в продолжении конфликта регулируемой ограниченной интенсивности", — считает публицист и журналист Михаил Леонтьев.

Сценарий замены Зеленского на Залужного

Политическая ошибка президента Украины по поводу ракетного инцидента в Польше очень разозлила западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от войны. Если бы этот удар был признан преднамеренным, это означало бы, что Россия напала на члена НАТО, и страны Запада должны вступить в третью мировую войну, — отмечает The New Statesman под заголовком "Русская рулетка. Зеленский теряет поддержку Запада?".

Ситуация в польском селе Пшеводув после инцидента с ракетой. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Ситуация в польском селе Пшеводув после инцидента с ракетой. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Российские и западные политологи уже не раз заявляли, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может возглавить страну, сместив президента Владимира Зеленского. Поводом для отставки Зеленского может послужить крупное поражение украинской армии. Соответственно, приход к власти новой фигуры позволит скорректировать некоторые безапелляционные заявления прежней администрации и сделать паузу. Однако тогда цели СВО по демилитаризации Украины не будут достигнуты.

Принуждение к миру

Россию подталкивают к военному решению. Для того чтобы изменить сценарий затяжной войны, который выгоден американской элите, необходимы более интенсивные военные действия со стороны России. Если Украине будет угрожать военный разгром, то ситуация изменится — и Вашингтон даст команду на мирные переговоры, полагают эксперты.

Напомним, на прошлой неделе о предстоящем нападении на Крым в конце декабря заявляли киевские чиновники: глава офиса Зеленского Андрей Ермак и замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что угрозы об оккупации Крыма со стороны Украины высказываются не первый месяц. И России остаётся только одно — вести борьбу до полного освобождения всех русских территорий и исчезновения террористической военной угрозы со стороны киевского режима.

Как Запад реагирует на тотальный блэкаут на Украине
Как Запад реагирует на тотальный блэкаут на Украине
BannerImage
Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!