Что скрывается за фразой Зеленского о невоенном возвращении Крыма Для чего глава Украины заговорил о возврате полуострова и какие сценарии обсуждаются за кулисами. 100785 100785 Обложка © Shutterstock

Зеленский заявил о возможности отказа от наступательных действий, предлагая России добровольно сдать собственный регион. Якобы Украина готова отказаться от планов силового захвата Крыма, но лишь при условии, что будет достигнута договорённость о передаче полуострова под контроль Киева. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times. За этими разговорами скрывается ультиматум Запада России и отказ Киева от мирных переговоров, даже несмотря на энергетические проблемы, потерю тепла, воды и света. О чём напомнил генсек НАТО Йенс Столтенберг, предупредив об "ужасном начале зимы на Украине". Как ни странно, о согласии 90% украинцев жить без воды и света заявила жена Зеленского, которая проживает в последнее время в Италии.

Западу не нужно завершение конфликта — колоссальная прибыль американского ВПК не должна иссякать. И пока есть человеческий ресурс, руководство Незалежной будет выдвигать невыполнимые для России требования. "США заинтересованы в продолжении конфликта регулируемой ограниченной интенсивности", — считает публицист и журналист Михаил Леонтьев.

Сценарий замены Зеленского на Залужного

— Политическая ошибка президента Украины по поводу ракетного инцидента в Польше очень разозлила западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от войны. Если бы этот удар был признан преднамеренным, это означало бы, что Россия напала на члена НАТО, и страны Запада должны вступить в третью мировую войну, — отмечает The New Statesman под заголовком "Русская рулетка. Зеленский теряет поддержку Запада?".

Ситуация в польском селе Пшеводув после инцидента с ракетой. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Российские и западные политологи уже не раз заявляли, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может возглавить страну, сместив президента Владимира Зеленского. Поводом для отставки Зеленского может послужить крупное поражение украинской армии. Соответственно, приход к власти новой фигуры позволит скорректировать некоторые безапелляционные заявления прежней администрации и сделать паузу. Однако тогда цели СВО по демилитаризации Украины не будут достигнуты.

Принуждение к миру

Россию подталкивают к военному решению. Для того чтобы изменить сценарий затяжной войны, который выгоден американской элите, необходимы более интенсивные военные действия со стороны России. Если Украине будет угрожать военный разгром, то ситуация изменится — и Вашингтон даст команду на мирные переговоры, полагают эксперты.

Напомним, на прошлой неделе о предстоящем нападении на Крым в конце декабря заявляли киевские чиновники: глава офиса Зеленского Андрей Ермак и замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что угрозы об оккупации Крыма со стороны Украины высказываются не первый месяц. И России остаётся только одно — вести борьбу до полного освобождения всех русских территорий и исчезновения террористической военной угрозы со стороны киевского режима.

Авторы Елена Стафеева