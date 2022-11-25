Как Запад реагирует на тотальный блэкаут на Украине Для чего Зеленский сменил риторику после продолжения ударов возмездия из России и чего пытается добиться при помощи трагических итогов работы собственной ПВО. 48259 48259 Обложка © ТАСС / ZUMA

Западные СМИ растиражировали заявления Владимира Зеленского, который выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, организованном по запросу Киева. Впервые были остановлены все АЭС Незалежной. Журналисты всего мира предпочли не заметить, что Россия наносила удары по объектам инфраструктуры и не задевала жилые кварталы, которые пострадали от средств украинской ПВО. Отключение света, воды и тепла, подачу которых практически везде начали частично восстанавливать уже к утру, кроме столицы, в Европе сравнили почему-то со сталинским голодом.

Реакция западных СМИ после тотального блэкаута

— В четверти киевских домов до сих пор нет электричества, — передаёт в коротких сводках ситуацию из столицы Незалежной CNN. Зеленский сменил риторику о "полностью сбитых ракетах России" на заявления о якобы повсеместных повреждениях жилых домов, демонстрируя попадания собственной ПВО в высотки киевлян и смерть десяти человек. Ожидаемо обвинить Россию в обстреле мирных граждан поспешил глава Франции Эмманюэль Макрон, пообещавший Украине сохранить доступ к энергии в своём твиттере.

Польша в свою очередь решила передать Киеву системы ПВО Рatriot, поставки которых ожидает от Германии. Об этом также в "Твиттере" сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет CNN.

Киев. Фото © ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

New York Times цитирует папу римского Франциска, который сравнил войну России против Украины с "ужасным голодомором-геноцидом" 1930-х годов, когда политика советского диктатора Иосифа Сталина привела к опустошительному голоду на Украине.

Однако тому же NYT сегодня пришлось признать, что американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная ВСУ, промахнулась мимо цели, попав в жилой дом в Краматорске ещё в сентябре. Тогда пострадали три человека.

Анонимный военнослужащий США заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, "почти наверняка" была поставлена из старых запасов Пентагона. Поэтому, кто знает, когда в Америке всплывёт правда о том, отчего в Киеве разрушаются жилые дома. Сейчас это похоже на тенденцию отложенного чтения, когда до истинных событий западные журналисты докапываются лишь спустя полтора месяца.

Россия будет добиваться реальной оценки ситуации украинской стороной

Мир не услышал заявлений постпреда РФ при ООН Василия Небензи, который, выступая на том же мероприятии, объяснил, что действия Минобороны РФ, предпринимавшиеся прошедшие полторы недели, продолжатся и усилятся, если киевские власти не придут к трезвой оценке ситуации и не сядут за стол переговоров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото © ТАСС / АР / Craig Ruttle

— Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией, — отметил Небензя, напомнив, что "подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, — одна из целей СВО", которая будет реализовываться военными методами, "пока киевский режим не займёт реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать вопросы, вынудившие нас начать СВО".

Пока то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, — "это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов", — напомнил постпред России. — Западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальную прибыль, а также испытывать натовские вооружения. Таким образом, западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гегемонию чужими руками и жизнями простых украинцев, — сказал Небензя.

Сегодня об этом напомнил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, СВО выполняет свои задачи. Ударов по соцобъектам как не было, так и нет. "А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению. Работа в этом плане продолжается", — добавил он.

Но если посмотреть на реакцию главных западных медиа, то она не меняется. Как раз в день ударов возмездия по Украине колумнист Foreign Policy опубликовал текст с заголовком "У России заканчиваются боеприпасы".

Что известно об ударах на Украине 23 ноября

Россия нанесла 23 ноября массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, вооружений и техники, отчитались в Минобороны РФ. Повреждения жилых домов в Киеве, которые украинская пропаганда выдаёт за российскую бомбёжку, оказались результатом работы украинской ПВО, размещённой в жилых кварталах.

В военном ведомстве России сообщили, что на Купянском направлении сорвана попытка ВСУ атаковать позиции российских войск в Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника атаковать в направлении Площанки и Червонопоповки в ЛНР. Уничтожено более 15 украинских военнослужащих. За сутки на Южно-Донецком направлении противник потерял более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Мужчина около дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Тришин Николай

Перебои со светом начались на всей территории Молдавии, где это объяснили ситуацией с энергетикой соседней Украины, с которой республика связана через Молдавскую ГРЭС. Известно, что массированные удары по инфраструктурным объектам военного или двойного назначения Украины продолжаются. Эксперты отмечают, что сигнальным эффектом работы российских ВКС стало сокращение украинских ботов в Интернете.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил киевских чиновников, что у них остались считаные недели.

— Всё сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, надо останавливаться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины! Надо остановиться, — сказал Лукашенко.

Авторы Елена Стафеева