Почему западные СМИ готовят Китаю место переговорщика в украинском конфликте Зачем Франция выводит на сцену резервного игрока и станет ли Пекин посредником в конфликте России и Украины. 22792 22792 Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Европа вытаскивает со скамейки запасных Китай и готовит ему место посредника между Россией и Украиной, уверяет французская газета Le Figaro. Помимо политических и тактических заявлений о неизменности позиции Пекина в украинском вопросе, авторы статьи объясняют и выгоду Китая от подобных действий. Поднебесная заинтересована в скорейшем окончании конфликта, ведь из-за него замедляется мировая торговля, а это сказывается на экономике КНР. Кроме того, такая позиция позволит отвлечь общественность от проблемы прав уйгуров, строят версии французские политологи.



Визит Олафа Шольца в Пекин накануне саммита G20 стал яблоком раздора не только для трёхпартийного правительства ФРГ, но и обозначил стратегические противоречия между Францией и Германией. В результате канцлер Германии и президент Франции начали самостоятельно искать сильную площадку для переговоров в Китае. Но готов ли Пекин выступить переговорщиком между Россией и Украиной или ему выгоднее дождаться завершения СВО, а фактически победы России и капитуляции Киева?

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) во время встречи в Пекине. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Foreign Policy сегодня адресует вопросы Берлину и Парижу, которые перессорились из-за украинского кризиса: "Почему ФРГ начала предпринимать самостоятельные действия и игнорировать предложения Макрона? А Шольц отправился в Китай один?"

— ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale. Все эти моменты обострились из-за конфликта на Украине, который вскрыл "основополагающее расхождение" между странами, "вызвав трения у обеих сторон". В Берлине обеспокоены падением экономики после антироссийских санкций и лишения энергоресурсов из РФ, — констатирует Foreign Policy.

Европейские СМИ до сих пор продолжают анализировать итоги саммита на Бали и высчитывать, кто из глав государств сколько времени провёл с лидером Китая после его почти трёхлетнего карантина. На этом фоне о предстоящем визите в Китай объявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Сразу после этого в крупной французской газете вышла заметка о том, что Пекин может стать переговорной площадкой для конфликтующих сторон — России и Украины. Однако эксперты считают, что это скорее пиар Макрона накануне поездки хозяина Елисейского дворца в Поднебесную, так как прежде Украине необходимо компенсировать убытки Китая по заводу "Мотор Сич", а это в современных условиях нереально.

— Интерес западных стран к переговорам России и Украины связан с тем, что они видят предел человеческих резервов Киева и военные потери, сталкиваются с дефицитом вооружений и экономическими проблемами Украины из-за поддержки киевской агрессии против России и, соответственно, ищут пути выхода из этого кризиса без потери лица. В этой связи они пытаются обращаться к третьим странам, сохранившим нормальные отношения с Россией, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Но до тех пор, пока Киев не откажется от территориальных претензий на российские регионы и не пойдёт на демилитаризацию и денацификацию Украины, военная операция будет продолжаться. Учитывая, что Киев на это не идёт, СВО завершит свою миссию полной ликвидацией угрозы нашей стране.

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Теоретически Китай мог бы стать площадкой для переговоров, но он не заинтересован в этом сейчас. Турция прилагает намного больше усилий, полагает китаевед Андрей Островский.

— У Пекина с Киевом крайне тяжёлые отношения. Пока Украина не решит застаревшую проблему с заводом "Мотор Сич" и возмещением затрат, которые китайцы понесли, приобретя контрольный пакет акций, вряд ли Китай будет предоставлять площадку для урегулирования конфликта. Для этого должны быть выполнены предварительные обязательства. Украине необходимо выплатить Китаю большие суммы. И пока Китай с Украиной не решат вопросы по заводу "Мотор Сич", ни о каких переговорах речи быть не может, — уверен китаевед Островский.

Напомним, в январе 2014 года между Киевом и Пекином были подписаны соглашения, согласно которым Китай получал допуск на украинский рынок. Но после госпереворота Украина отказалась выполнять свои обязательства. Китай потерпел колоссальные материальные и моральные убытки.

Авторы Елена Стафеева