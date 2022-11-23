Топ-7 стран, которые сворачивают помощь украинским беженцам Какие страны Европы продолжают отменять выплаты и льготы для украинцев. 43856 43856 Обложка © Flickr / UN Women

Европейские бюджеты трещат по швам, вся обещанная помощь — это груды устаревшего вооружения и финансовая помощь, которая, как выяснилось в результате скандала с американской криптобиржей FTX, нередко возвращается в карманы спонсоров. Карма волонтёров пришлась европейцам не по душе. За девять месяцев накопилось слишком много случаев, когда радушные хозяева оказались виноваты, пострадало имущество европейцев или они понесли моральный урон. Случаи судебных разбирательств и семейных драм прославили украинских беженцев на весь мир. Теперь власти европейских государств начинают менять политику и сокращать льготы и программы помощи беженцам вопреки установкам ЕС.

Ближневосточные СМИ уже обратили внимание на дискриминацию беженцев в Европе. В отличие от выходцев из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Африки, к украинским беженцам поначалу у граждан ЕС было особенное отношение, как и выплаты и льготы. Но спустя девять месяцев российской военной операции настроения изменились. Повлияли ли на это энергокризис, рост цен на продукты и услуги, банкротство предприятий и ледяная оторопь от понимания, что за гости обивают пороги европейских столиц, украинцам предстоит оценить.

Швейцария

Менять ситуацию кардинально стали самые богатые страны ЕС. Швейцария ужесточила правила для украинских беженцев. Согласно новой рекомендации местной власти, каждый беженец из Незалежной, который находится на территории Швейцарии более года, должен продать своё имущество на сумму более 4000 франков, чтобы продолжить получать социальную помощь.

На что своеобразно отреагировали получатели социальных пособий с Украины. Одна из беженок призналась, что скорее вернётся на Украину, чем продаст любимый Fiat.

Великобритания

Судя по реакции европейцев, некоторые украинские беженцы решили подписать себе приговор. Чего стоит обвинение жительницы Великобритании Ханны Дебенхэм в рабстве от 36-летней винничанки, которой не нравилось убирать за собой. Так женщина с ребёнком "отплатила" за приют и гостеприимство. Эта история стала популярной среди украинских беженцев, и в Британии участились случаи доносов на хозяев со стороны украинцев. Чаще всего это попытки получить деньги с хозяев за отказ от заявления. В полиции стали скептически относиться к любым жалобам от украинцев.

После начала спецоперации Британия была одной из первых, кто предложил украинцам убежище. Государственная программа помощи "Дома для Украины" была рассчитана на полгода, сообщает The Guardian. Конфликт продолжается уже девять месяцев, и теперь беженцы рискуют оказаться на улице. Британские власти заявляют, что мигранты должны сами искать новое жильё. Это заявление автор статьи расценивает как попытку переложить решение проблемы на плечи волонтёров.

Некоторые местные власти предлагают вносить залог и оплату жилья за первый месяц, если найдётся жильё по доступным ценам. Беженцев начали рассеивать по стране, чтобы избежать образования украинских анклавов. Их размещают в сёлах, но без машин те не могут доехать даже до магазинов.

Надпись "Принимаем беженцев". Фото © Flickr / Matt Brown

Бельгия

Украинские беженцы в Бельгии ночуют в приютах для бездомных и на вокзалах, но мест на всех не хватает, пишут бельгийские СМИ. Службы гуманитарной помощи связывают это с отсутствием осведомлённости о том, где могут быть свободные места для проживания, отмечая, что большинство не знают про Фландрию и Валлонию, поэтому едут в столицу.

Австрия и Чехия

В Австрии отменены льготы для граждан Украины — право на бесплатный проезд в общественном транспорте Вены. Через 183 дня беженцы в Чехии автоматически становятся налоговыми резидентами, на это не влияет их статус. Их обязуют подавать налоговую декларацию и платить налоги. Происхождение любых средств на счетах необходимо объяснять. Поэтому украинцев ждёт только один вариант — найти работу.

Болгария

В Болгарии изменили программу размещения украинских беженцев, исключив из неё питание, пишут западные СМИ. Ряд болгарских отелей перестал кормить украинских беженцев, так как выделяемых государством 15 болгарских левов (477 рублей) не хватает на покрытие расходов. В середине ноября истёк срок программы по предоставлению жилья. Теперь украинских беженцев разместят на государственных базах отдыха.

Польша

Модульный городок во Львове. Фото © lviv.media

Власти Польши обещают тяжёлую зиму и новую волну беженцев с Украины. Поэтому Варшава меняет концепцию помощи украинцам. Rzeczpospolita пишет, что польские власти при содействии Киева намерены построить контейнерные городки на Украине. Каждый из них позволит расположить 20 тысяч человек, таких поселений планируется организовать не менее 20. Первое открыли во Львове. Согласно последним цифрам, в Польшу перебралось более 7,6 миллиона украинцев.

Авторы Дмитрий Шестопалов