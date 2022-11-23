Как на СВО повлияют ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением Эксперты считают, что использование мобильных платформ превращает британские ракеты в противотанковые и их количество не приведёт к усилению ВСУ. 89377 89377 Фото © Shutterstock

The Telegraph практически обещает "превратить жизнь российских солдат в ад" при помощи ракет Brimstone-2, которые Британия передала Украине. Новые снаряды с лазерным наведением при запуске с самолёта пролетают 60 километров, а с надземных платформ — 12 километров. У Украины нет самолётов, так что ракеты "воздух – земля" ВСУ придётся использовать как противотанковое оружие с грузовиков. Авторы статьи отметили, что стоимость каждой Brimstone-2 оценивается примерно в $207 тысяч. При этом, сколько их отправлено, не уточняют.

О ракетах стало известно после визита нового британского премьера Риши Сунака в Киев. Эксперты подозревают, что за ширмой официальных переговоров Зеленский получил предупреждение о сокращении финансирования и военной помощи со стороны Лондона. Поэтому фраза украинского президента, что предстоящая зима "не будет лёгкой прогулкой", скорее всего, лишь начало новой риторики. Что будет делать западная марионетка при сокращении финансирования? В такой ситуации президента не спасут даже его гастроли от бункера к бункеру по территории Незалежной.

Стоит учесть, что Великобритания поддерживала Владимира Зеленского и его вектор на обострение в отношениях Киева и Москвы. Именно чехарда британских премьер-министров от Мэй до Трасс, которые ушли в отставку из-за падения собственной экономики, убеждала украинского президента не имплементировать Минские соглашения. А теперь, поставляя очередную партию устаревших ракет, Лондон отходит по-английски. Другое британское издание, The Sunday Times, не так давно сообщило со ссылкой на источник в Минобороны, что финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании иссякнет уже к концу года.

— Эти ракеты не решат никаких задач. Заявлено, что это высокоточное оружие, но решать проблемы, которые призвано решать высокоточное оружие, с дальностью 12 километров невозможно. Если сравнивать с "Хаймерсом", где темп стрельбы составляет две секунды, то это полукустарная установка. Она не решает задачи даже на тактическую глубину. Это оружие ближнего боя. Количество, которое необходимо для того, чтобы сыграть какую-то роль в наступательной операции, должно быть большим. Необходима защита расчёта, который будет применять это оружие. Поэтому даже большое количество ничего не решит, — сказал военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Он отметил, что собранный на Украине винегрет вооружения — канадских, английских, немецких, австралийских установок — становится серьёзной проблемой для ВСУ. Сегодня для оружия важны скорострельность, неуязвимость, высокие манёвренные возможности, чтобы можно было поражать объекты как в глубине зоны поражения, так и по широкому фронту, и делать это в большом темпе, скрытно. Это оружие такими качествами не обладает. В британских ВВС его носителями являются истребители Tornado и Typhoon. ВСУ же в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.

Без модернизации советских самолётов ни одна из существующих ракет или бомб натовского образца не подойдёт к ним. Однако Польша уже сообщала о модернизации нескольких МиГ-29 на авиаремонтном предприятии Wojskowe Zaklady Lotnicze 2 (WZL-2) в тесном сотрудничестве с израильской компанией Israeli Aerospace Industries.

Известно, что на МиГи было установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, включая бортовой компьютер, навигационную систему, шины обмена данными MIL-STD-1553, модуль доступа к ПО для снарядов и ракет и модернизированную систему GPS.

Авторы Дмитрий Шестопалов