Для чего Украина грозит оккупировать Крым в конце декабря В связи с чем киевские чиновники объявляют о заходе в Крым войск ВСУ накануне Нового года и почему эта риторика предназначена не для внешней аудитории. 70147 70147 Украинские военные отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обложка © ТАСС / EPA / MARKIIAN LYSEIKO

На фоне токсичности выделения военной и финансовой помощи Украине часть западных стран начинает снижать выплаты и даже демонстрирует двойственный подход: обещает, но ничего не даёт, ссылаясь на собственные проблемы. От антироссийской риторики начинают уходить в сторону Италия, Япония и Франция, замечают эксперты. Особенно это продемонстрировал саммит G20. Тем временем украинская инфраструктура превращается в руины, действия киевских чиновников всё больше способствуют уничтожению энергетического сектора Незалежной. Сказывается накопительный эффект от российских ударов. На митинги против отключения электричества выходят жители украинских регионов. Люди открыто винят власти в бездействии и проблемах энергоснабжения. Поэтому именно сейчас начинаются громкие заявления киевского чиновничества — о взятии Крыма в конце декабря, "чёрных лебедях" в России и прочих абстрактных сценариях.

Напомним, ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев может начать военную кампанию для получения контроля над Крымом, не указав конкретных сроков этой перемоги. А в военном ведомстве страны допустили, что конфликт с Россией завершится к концу весны. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News отметил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.

Помимо этого в весьма пространном интервью украинский чиновник обозначил некие проблемы России, возникновение неожиданных препятствий на фоне разногласий в обществе.

— Знаете, есть феномен, который называется "чёрный лебедь", — непредсказуемое событие, вмешивающееся в расчёты, которое никто не мог ожидать. И я думаю, что Россия может столкнуться с "чёрным лебедем" в своей стране, внутри России. И это может способствовать нашему успеху с Крымом. Также есть и военный вариант — комбинация сил, ресурсов и чего-то ещё. К примеру, мы можем зайти в Крым к концу декабря. Возможно такое? Возможно. Не исключено, что так и будет, — внезапно заявил замминистра обороны Украины Гаврилов, добавив, что чувствует: война к концу этой весны уже закончится.

— Президент Украины Владимир Зеленский доставил страдания многим своим согражданам, — передаёт газета Nikkei слова экс-премьер-министра Японии Ёсиро Мори под громким заголовком "Восток требует от Зеленского исчезнуть из политики Украины".

Мори также выражает мнение, что "США заняли одностороннюю позицию" в связи с ситуацией вокруг Украины, что и отразилось на подходе к этому вопросу премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Среди итальянских политиков, сменивших после выборов правительственный кабинет, подобный подход приводит к переходу от слов к делу.

О намерении бывшего премьер-министра Италии, лидера партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби.

После инцидента с украинской ракетой в Польше глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню призвал не допустить поспешных и ложных оценок, чтобы не усугубить ситуацию. По его словам, "эскалация может наступить очень быстро".

— Угрозы об оккупации Крыма со стороны Украины не являются принципиально чем-то новым. Киев делает это не первый месяц. Совершенно очевидно, что Россия будет вести борьбу вплоть до освобождения всех русских территорий и исчезновения террористической военной угрозы со стороны так называемого киевского режима, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Это происходит сейчас, потому что Киев пытается отвлечь собственное население от инфраструктурного и энергетического шока, который вызван военными действиями. Начинаются беспорядки и митинги в ряде регионов Украины в связи с неспособностью чиновников обеспечить защиту населения. Поэтому в ход и идут лозунги о далёких наступательных действиях.

Передвижение военной техники в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По его словам, такие заявления не повлияют на реальную ситуацию, жители Украины должны это сознавать: "До тех пор, пока не будет прекращена агрессия против России, операция продолжится". В интересах самосохранения и защиты своих семей Украина должна покончить с преступной группировкой ВСУ и киевским режимом, объясняет эксперт. В таких деталях киевскую риторику никто не отслеживает, кроме дипломатов, работающих с Украиной.

Авторы Елена Стафеева