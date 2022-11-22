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Регион

Для чего Украина грозит оккупировать Крым в конце декабря

В связи с чем киевские чиновники объявляют о заходе в Крым войск ВСУ накануне Нового года и почему эта риторика предназначена не для внешней аудитории.

Опубликовано 22 ноября 2022, 01:40
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Украинские военные отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обложка © ТАСС / EPA / MARKIIAN LYSEIKO

Украинские военные отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обложка © ТАСС / EPA / MARKIIAN LYSEIKO

На фоне токсичности выделения военной и финансовой помощи Украине часть западных стран начинает снижать выплаты и даже демонстрирует двойственный подход: обещает, но ничего не даёт, ссылаясь на собственные проблемы. От антироссийской риторики начинают уходить в сторону Италия, Япония и Франция, замечают эксперты. Особенно это продемонстрировал саммит G20. Тем временем украинская инфраструктура превращается в руины, действия киевских чиновников всё больше способствуют уничтожению энергетического сектора Незалежной. Сказывается накопительный эффект от российских ударов. На митинги против отключения электричества выходят жители украинских регионов. Люди открыто винят власти в бездействии и проблемах энергоснабжения. Поэтому именно сейчас начинаются громкие заявления киевского чиновничества — о взятии Крыма в конце декабря, "чёрных лебедях" в России и прочих абстрактных сценариях.

Видео © T.me / Рыбарь

Напомним, ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев может начать военную кампанию для получения контроля над Крымом, не указав конкретных сроков этой перемоги. А в военном ведомстве страны допустили, что конфликт с Россией завершится к концу весны. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News отметил, что украинские войска рассчитывают "вернуться в Крым" к концу декабря.

Помимо этого в весьма пространном интервью украинский чиновник обозначил некие проблемы России, возникновение неожиданных препятствий на фоне разногласий в обществе.

Видео © T.me / Пул N3

— Знаете, есть феномен, который называется "чёрный лебедь", — непредсказуемое событие, вмешивающееся в расчёты, которое никто не мог ожидать. И я думаю, что Россия может столкнуться с "чёрным лебедем" в своей стране, внутри России. И это может способствовать нашему успеху с Крымом. Также есть и военный вариант — комбинация сил, ресурсов и чего-то ещё. К примеру, мы можем зайти в Крым к концу декабря. Возможно такое? Возможно. Не исключено, что так и будет, — внезапно заявил замминистра обороны Украины Гаврилов, добавив, что чувствует: война к концу этой весны уже закончится.

— Президент Украины Владимир Зеленский доставил страдания многим своим согражданам, — передаёт газета Nikkei слова экс-премьер-министра Японии Ёсиро Мори под громким заголовком "Восток требует от Зеленского исчезнуть из политики Украины".

Сценарии, при которых Америка бросит Украину
Сценарии, при которых Америка бросит Украину

Мори также выражает мнение, что "США заняли одностороннюю позицию" в связи с ситуацией вокруг Украины, что и отразилось на подходе к этому вопросу премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Среди итальянских политиков, сменивших после выборов правительственный кабинет, подобный подход приводит к переходу от слов к делу.

О намерении бывшего премьер-министра Италии, лидера партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби.

После инцидента с украинской ракетой в Польше глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню призвал не допустить поспешных и ложных оценок, чтобы не усугубить ситуацию. По его словам, "эскалация может наступить очень быстро".

— Угрозы об оккупации Крыма со стороны Украины не являются принципиально чем-то новым. Киев делает это не первый месяц. Совершенно очевидно, что Россия будет вести борьбу вплоть до освобождения всех русских территорий и исчезновения террористической военной угрозы со стороны так называемого киевского режима, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Это происходит сейчас, потому что Киев пытается отвлечь собственное население от инфраструктурного и энергетического шока, который вызван военными действиями. Начинаются беспорядки и митинги в ряде регионов Украины в связи с неспособностью чиновников обеспечить защиту населения. Поэтому в ход и идут лозунги о далёких наступательных действиях.

Передвижение военной техники в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Передвижение военной техники в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По его словам, такие заявления не повлияют на реальную ситуацию, жители Украины должны это сознавать: "До тех пор, пока не будет прекращена агрессия против России, операция продолжится". В интересах самосохранения и защиты своих семей Украина должна покончить с преступной группировкой ВСУ и киевским режимом, объясняет эксперт. В таких деталях киевскую риторику никто не отслеживает, кроме дипломатов, работающих с Украиной.

Сценарии, при которых Америка бросит Украину
Сценарии, при которых Америка бросит Украину
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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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