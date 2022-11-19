Сценарии, при которых Америка бросит Украину Почему Украине уготован только один сценарий остановки конфликта и когда закончится специальная военная операция России. 33303 33303 Обложка © ТАСС / picture alliance / Consolidated / Doug Mills

На фоне разоблачительных скандалов о коррупции в Демпартии и отмыве украинского финансирования на криптовалютной бирже FTX республиканцы из Палаты представителей США затеяли обещанную ревизию расходов, направленных в помощь Незалежной. Украина находится на распутье, её ждут три сценария остановки конфликта, и каждый одинаково пугает её европейских соседей, потому что в лучшем случае грозит им новым очагом беспокойства и чёрной зияющей дырой в бюджете.

Инициатором американского аудита выступила конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин, её законопроект поддержали десять однопартийцев. Более того, парламентарий продолжает раскачивать эту тему в соцсетях.

— Является ли Украина 51-м штатом США и какое место занимает Зеленский в Правительстве США? — пишет Марджори Тейлор Грин.

Новое ЧП у соседей Украины

Естественная битва между республиканцами и демократами, которую ждут в США, скажется на торможении выделяемых Америкой средств для Украины. Мы уже наблюдали, как реагирует на это Киев — взрывами в Польше. Поэтому отсутствие выдержки у главы марионеточного Правительства Украины может ещё не раз сыграть с ним злую шутку, за которую будут расплачиваться поляки, прибалты или другие соседи по Восточной Европе. Америка уже дала это понять фразой "Это не доказательство", когда Зеленский пытался уверить мир в своей правоте и обвинить Россию в ракетном обстреле Польши. В новом случае реакция американцев может быть более жёсткой — вплоть до замены главы Незалежной.

— Республиканцев коррупция украинцев на Украине волнует в меньшей степени. Они стремятся расследовать украинскую повестку, чтобы обнаружить факты коррупции именно демократов и Белого дома. И сделать их основанием для попытки устроить импичмент Байдену в следующем году, — считает политолог-американист Малек Дудаков.

Команда Байдена сейчас пытается спешно утвердить новый транш Украине на 37,7 миллиарда долларов. Однако ряд экспертов полагает, что этот транш (вместо обещанных 50 миллиардов) купирован в пользу негласных договорённостей с республиканцами и станет последним в течение долгого времени. Затем количественный перевес на стороне демократов в Конгрессе изменится, они переключатся на судебную войну с республиканцами.

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma

Второй Афганистан

Американская рецессия в преддверии выборов американского президента, несмотря на негласный консенсус между Демпартией и республиканцами, потребует значительного сокращения помощи Украине. Американцы попробуют избавиться от этого груза, адресовав его Европе. Но и Европа окажется не в силах тянуть воюющую Украину. В результате Вашингтон и Брюссель просто кинут Незалежную в руинах.

В Европе начинают думать о том, чтобы заморозить украинский конфликт наподобие приднестровского, отметил политолог Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин. К власти возвращаются более консервативные лидеры — старая гвардия, многие представители которой уважают Владимира Путина и не стесняются это демонстрировать.

— Тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины, — напоминает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медеведев.

Зачистка режима Украины Армией России

СВО будет проводиться до выполнения своих целей, то есть планомерного очищения территорий бывшей Украинской Советской Социалистической Республики от оккупационного марионеточного режима. В этом случае киевскому руководству придётся бежать на Запад или в Восточную Европу. Пока ВСУ продолжают обстреливать четыре новых региона России и приграничные области РФ, в то время как наша армия уничтожает критически важную инфраструктуру, влияющую на боеспособность украинских сил. Почему мы не делаем это ковровыми бомбардировками? Чтобы избежать потерь среди мирного населения. Но рано или поздно энергетическая система Незалежной будет уничтожена полностью. В Европу и Россию хлынут потоки беженцев, а затем начнётся ещё одна фаза СВО, главной целью которой станет демилитаризация. В этом случае СВО продлится ещё несколько лет. Об этом достаточно конкретно и открыто говорят законодатели.

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

— Сама идея обязать Россию компенсировать вред, причинённый боевыми действиями, разумна, — отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя попытку Запада узаконить грабёж российских активов за границей, называя это репарациями. — Когда все земли, в данный момент оккупированные террористической организацией "Украина", вернутся в состав России, мы, естественно, восстановим там нормальную жизнь.

Соединённые Штаты в этом случае перекинут свои гибридные силы назад — на территорию Восточной Европы, потому что спонсировать будет некого.

Авторы Елена Стафеева