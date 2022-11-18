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Кто и как на Западе обвиняет Зеленского в попытках устроить третью мировую

Почему ноябрьские удары возмездия грозят обрушить энергосистему Украины на 70% и как реагируют западные СМИ на попытки главы Незалежной втянуть в украинский конфликт Европу.

Опубликовано 18 ноября 2022, 01:40
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Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Под снежным покрывалом засыпают украинские города без света, тепла, воды и местами интернета. Власти Незалежной с трудом привыкают к проутюживанию критически важной инфраструктуры, которая может влиять на успехи ВСУ. Если в первый день массированной атаки Армии России Киев отыгрался, отправив ракеты в Польшу и переполошив весь мир, то на второй день из-за отсутствия электричества покрылась ледяной кружевной плёнкой поверхность украинской земли. Ранее глава Незалежной Зеленский заявлял, что около 40% энергетической инфраструктуры страны разрушено. Западные СМИ называют атаки 15 и 16 ноября самыми крупными с 10 октября, когда Россия активизировала свою кампанию по уничтожению инфраструктуры электро-, водо- и газоснабжения по всей Украине.

Удары по Украине 16 ноября

Украинские власти заявили, что российские удары по гражданской инфраструктуре продолжались всю ночь. Напомним, 15 ноября были поражены трансформаторные подстанции с напряжением 330 кВ, которые необходимы для управления электросетями и переброски мощностей, — напоминает CNN&. В этот раз, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, атаке подверглись объекты газодобычи и завод по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного назначения в Днепре. В ночном обращении президент Украины сообщил, что в 18 областях и в столице, Киеве, происходят аварийные и стабилизационные отключения.

Видео удара по днепропетровскому "Южмашу". Видео © T.me / glavmedia

Пять человек получили ранения в результате артиллерийского обстрела Днепра в центре Украины в четверг утром, сообщил в "Телеграме" глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко со ссылкой на предварительную информацию, — передаёт CNN.

Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре — главному предприятию Незалежной по производству оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У". Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш, — объясняет Шмыгаль.

"Выплаты" репараций "Геранями"

На 12 часов дня поражены цели в Винницкой, Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, сообщают мировые СМИ. В Полтавской и Днепропетровской областях начались аварийные отключения света. В Киевской области падает сотовая связь и мобильный интернет. Также поражён объект газовой промышленности в Харьковской области. В Одессе и Очакове в соцсетях появляются ролики с ударами по воинским частям. По мнению французского издания Le Monde, "Украина во вторник претерпела, вероятно, самое большое количество российских ударов с начала войны". Но сегодня "дискотека" продолжается.

Видео, которое в Сети окрестили дискотекой. Видео © T.me / OpenUkraine

Вашингтон осуждает российские "военные преступления" и "кампанию террора", организованные Москвой на Украине, — сообщают новостные ленты Le Monde, вероятно, уже забыв про оговорку поляков про "вторую Белгородскую область" на территории стран НАТО (так окрестили инцидент с падением ракеты ВСУ на территории Польши. — Прим. ред.).

Глава областной администрации Алексей Кулеба в среду предупредил, что предстоящая неделя будет "тяжёлой", с температурами, которые могут упасть до минус десяти градусов.

Российские удары лишают украинцев возможности производства вооружений и масштабного ремонта техники на месте, подрывая обороноспособность врага, отмечают военные эксперты. Напомним, 15 ноября на Украине были поражены трансформаторные подстанции с напряжением 330 кВ, которые очень трудно восстановить за короткое время. Они необходимы для управления сетями и переброски мощностей. Без них оперативное изменение в подаче электроэнергии невозможно как в городах, так и в крупных промышленных районах.

Недовольство Украиной на Западе

Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что первоначальная волна истерики в странах НАТО вокруг ракетного инцидента в приграничном районе Польши постепенно сменяется явным недовольством позицией Украины в этом вопросе.

Сотрудники польской полиции во время поиска фрагментов ракеты у деревни Пшеводув, Польша, 16 ноября 2022 года. Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Сотрудники польской полиции во время поиска фрагментов ракеты у деревни Пшеводув, Польша, 16 ноября 2022 года. Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

О желании подрезать крылья Украине после польского инцидента заговорили и некоторые республиканцы в Вашингтоне. Они надеются устроить аудит затрачиваемых средств на украинском направлении. Белый дом же сейчас намерен спешно согласовывать новый транш Украине на 37,7 миллиарда долларов. Но времени для этого остаётся немного до Рождества. А потом уже большинство в Конгрессе официально перейдёт к противникам Байдена, которые будут делать всё, лишь бы ослабить его позиции, — констатирует Дудаков.

Независимые институты США признают агрессию собственных элит в отношении России, но их мнение непопулярно и грамотно блокируется крупными западными медиа. О вине Вашингтона в статье "Вините глубинное государство в резне на Украине" написал член совета директоров Американского института идей, который издаёт The American Conservative, Джордж Д. О'Нил – младший.

Если вам интересно взглянуть на мысли и замыслы нашего глубинного государства в отношении России, прочтите весь отчёт "Расширение России Rand Corporation". Это леденящее душу перечисление преднамеренного вмешательства Соединённых Штатов в суверенные государства по соседству с Россией, чтобы нанести вред и спровоцировать Россию. Политика США была, судя по всему, такова: спровоцировать военные действия между Украиной и Россией любой ценой. Почему руководство отказалось вести добросовестные переговоры с Россией? Оно знало, что русские отреагируют именно так. Что надеялись получить политики США? спрашивает Джордж Д. О'Нил.

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Мировая битва американского канала

Телеканал Fox News (республиканская площадка), пожалуй, единственный в США пытается бороться с неадекватностью администрации Белого дома. Так, ведущая Fox News Кэндис Оуэнс назвала Зеленского грязным актёром из-за обвинений в адрес России.

Владимир Зеленский является грязным актёром, попытавшимся развязать третью мировую войну, — заявила Оуэнс на своей странице в "Твиттере" после выпадов украинского лидера в адрес России из-за инцидента с ракетой на польско-украинской границе. Глава Украины настаивал, что это были якобы российские ракеты. Пока глава США не опроверг его утверждения: "Это не доказательство".

Такер Карлсон — ещё одна телезвезда Fox News — отметил в ситуации с ракетным обстрелом польского Пшеводува, что Зеленский бесстыдно лжёт.

Вот что интересно и что нас непосредственно касается: Украина так и не признала [удар], Зеленский продолжил врать о нём по телевизору. В общем, когда ты правишь страной, в которой независимые СМИ под запретом, как оно случилось на Украине, ты, вероятно, не понимаешь, что остальной мир не обязан тебе верить. Ты ж не можешь всех в тюрьму посадить. И он просто продолжал говорить вам, что, как вы уже знаете, правдой не являлось. Цитата: "Я не сомневаюсь, что это не наша ракета. Я, основываясь на данных наших военных, уверен, что это русская ракета", — припомнил телеведущий Зеленскому его ложь.

Видео © T.me / dtlive

Ещё раз: это не только неправда, это ложь, из-за которой могли бы погибнуть миллионы американцев. И вы должны спросить себя: пришло ли время прекратить его поддерживать? Возможно, риск слишком велик? Он специально врёт, чтобы втянуть нас в войну? Может, он просто ещё один восточноевропейский царёк в спортивном костюме, наживающийся на американцах, — спрашивает у своей аудитории Такер Карлсон.

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Новая бойня Европы

Конспирологи сопоставляют последние новости из Бундесвера и приветы Берлину через "Твиттер" от киевских чиновников, полагая, что Украина в этой ситуации является гранатой с выдернутой чекой на пороге Европы.

Офис Зеленского, похоже, намекает, что следующий ракетный удар они нанесут по Германии. Фото © T.me / staraya

Офис Зеленского, похоже, намекает, что следующий ракетный удар они нанесут по Германии. Фото © T.me / staraya

Бундесвер требует усиления "боевой готовности" войск. Берлин выделяет первые средства из 100-миллиардной военной программы. Согласно документам, Германия должна приготовиться к атакам "без предупреждения" и "с большим, возможно, даже экзистенциальным ущербом" и действовать как "ведущая нация" в Европе. Именно это требуется в программном документе — датированным концом сентября отчёте генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна.

"Война в Европе снова стала реальностью", — говорится в программном документе Бундесвера ("Оперативное руководство для вооружённых сил"). Теперь "сосредоточение войск на операциях за границей в течение примерно трёх десятилетий больше не соответствует текущей ситуации с её сюрпризами, ставящими под угрозу систему"; вместо этого в будущем "оборона альянса... будет доминировать в военных действиях Германии". Более того, "атаки на Германию" могут "потенциально произойти без предупреждения и с большим, возможно даже экзистенциальным, ущербом", — продолжает газета Бундесвера, поэтому ФРГ должна готовиться к "навязанной войне".

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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