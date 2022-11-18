Кто и как на Западе обвиняет Зеленского в попытках устроить третью мировую Почему ноябрьские удары возмездия грозят обрушить энергосистему Украины на 70% и как реагируют западные СМИ на попытки главы Незалежной втянуть в украинский конфликт Европу. 29503 29503 Обложка © president.gov.ua

Под снежным покрывалом засыпают украинские города без света, тепла, воды и местами интернета. Власти Незалежной с трудом привыкают к проутюживанию критически важной инфраструктуры, которая может влиять на успехи ВСУ. Если в первый день массированной атаки Армии России Киев отыгрался, отправив ракеты в Польшу и переполошив весь мир, то на второй день из-за отсутствия электричества покрылась ледяной кружевной плёнкой поверхность украинской земли. Ранее глава Незалежной Зеленский заявлял, что около 40% энергетической инфраструктуры страны разрушено. Западные СМИ называют атаки 15 и 16 ноября самыми крупными с 10 октября, когда Россия активизировала свою кампанию по уничтожению инфраструктуры электро-, водо- и газоснабжения по всей Украине.

Удары по Украине 16 ноября

— Украинские власти заявили, что российские удары по гражданской инфраструктуре продолжались всю ночь. Напомним, 15 ноября были поражены трансформаторные подстанции с напряжением 330 кВ, которые необходимы для управления электросетями и переброски мощностей, — напоминает CNN&. — В этот раз, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, атаке подверглись объекты газодобычи и завод по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного назначения в Днепре. В ночном обращении президент Украины сообщил, что в 18 областях и в столице, Киеве, происходят аварийные и стабилизационные отключения.

Видео удара по днепропетровскому "Южмашу". Видео © T.me / glavmedia

— Пять человек получили ранения в результате артиллерийского обстрела Днепра в центре Украины в четверг утром, сообщил в "Телеграме" глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко со ссылкой на предварительную информацию, — передаёт CNN.

Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре — главному предприятию Незалежной по производству оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У". — Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш, — объясняет Шмыгаль.

"Выплаты" репараций "Геранями"

На 12 часов дня поражены цели в Винницкой, Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, сообщают мировые СМИ. В Полтавской и Днепропетровской областях начались аварийные отключения света. В Киевской области падает сотовая связь и мобильный интернет. Также поражён объект газовой промышленности в Харьковской области. В Одессе и Очакове в соцсетях появляются ролики с ударами по воинским частям. По мнению французского издания Le Monde, "Украина во вторник претерпела, вероятно, самое большое количество российских ударов с начала войны". Но сегодня "дискотека" продолжается.

Видео, которое в Сети окрестили дискотекой. Видео © T.me / OpenUkraine

— Вашингтон осуждает российские "военные преступления" и "кампанию террора", организованные Москвой на Украине, — сообщают новостные ленты Le Monde, вероятно, уже забыв про оговорку поляков про "вторую Белгородскую область" на территории стран НАТО (так окрестили инцидент с падением ракеты ВСУ на территории Польши. — Прим. ред.). — Глава областной администрации Алексей Кулеба в среду предупредил, что предстоящая неделя будет "тяжёлой", с температурами, которые могут упасть до минус десяти градусов.

Российские удары лишают украинцев возможности производства вооружений и масштабного ремонта техники на месте, подрывая обороноспособность врага, отмечают военные эксперты. Напомним, 15 ноября на Украине были поражены трансформаторные подстанции с напряжением 330 кВ, которые очень трудно восстановить за короткое время. Они необходимы для управления сетями и переброски мощностей. Без них оперативное изменение в подаче электроэнергии невозможно как в городах, так и в крупных промышленных районах.

Недовольство Украиной на Западе

Политолог-американист Малек Дудаков отмечает, что первоначальная волна истерики в странах НАТО вокруг ракетного инцидента в приграничном районе Польши постепенно сменяется явным недовольством позицией Украины в этом вопросе.

Сотрудники польской полиции во время поиска фрагментов ракеты у деревни Пшеводув, Польша, 16 ноября 2022 года. Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

— О желании подрезать крылья Украине после польского инцидента заговорили и некоторые республиканцы в Вашингтоне. Они надеются устроить аудит затрачиваемых средств на украинском направлении. Белый дом же сейчас намерен спешно согласовывать новый транш Украине на 37,7 миллиарда долларов. Но времени для этого остаётся немного — до Рождества. А потом уже большинство в Конгрессе официально перейдёт к противникам Байдена, которые будут делать всё, лишь бы ослабить его позиции, — констатирует Дудаков.

Независимые институты США признают агрессию собственных элит в отношении России, но их мнение непопулярно и грамотно блокируется крупными западными медиа. О вине Вашингтона в статье "Вините глубинное государство в резне на Украине" написал член совета директоров Американского института идей, который издаёт The American Conservative, Джордж Д. О'Нил – младший.

— Если вам интересно взглянуть на мысли и замыслы нашего глубинного государства в отношении России, прочтите весь отчёт "Расширение России Rand Corporation". Это леденящее душу перечисление преднамеренного вмешательства Соединённых Штатов в суверенные государства по соседству с Россией, чтобы нанести вред и спровоцировать Россию. Политика США была, судя по всему, такова: спровоцировать военные действия между Украиной и Россией любой ценой. Почему руководство отказалось вести добросовестные переговоры с Россией? Оно знало, что русские отреагируют именно так. Что надеялись получить политики США? — спрашивает Джордж Д. О'Нил.

Мировая битва американского канала

Телеканал Fox News (республиканская площадка), пожалуй, единственный в США пытается бороться с неадекватностью администрации Белого дома. Так, ведущая Fox News Кэндис Оуэнс назвала Зеленского грязным актёром из-за обвинений в адрес России.

— Владимир Зеленский является грязным актёром, попытавшимся развязать третью мировую войну, — заявила Оуэнс на своей странице в "Твиттере" после выпадов украинского лидера в адрес России из-за инцидента с ракетой на польско-украинской границе. Глава Украины настаивал, что это были якобы российские ракеты. Пока глава США не опроверг его утверждения: "Это не доказательство".

Такер Карлсон — ещё одна телезвезда Fox News — отметил в ситуации с ракетным обстрелом польского Пшеводува, что Зеленский бесстыдно лжёт.

— Вот что интересно и что нас непосредственно касается: Украина так и не признала [удар], Зеленский продолжил врать о нём по телевизору. В общем, когда ты правишь страной, в которой независимые СМИ под запретом, как оно случилось на Украине, ты, вероятно, не понимаешь, что остальной мир не обязан тебе верить. Ты ж не можешь всех в тюрьму посадить. И он просто продолжал говорить вам, что, как вы уже знаете, правдой не являлось. Цитата: "Я не сомневаюсь, что это не наша ракета. Я, основываясь на данных наших военных, уверен, что это русская ракета", — припомнил телеведущий Зеленскому его ложь.

— Ещё раз: это не только неправда, это ложь, из-за которой могли бы погибнуть миллионы американцев. И вы должны спросить себя: пришло ли время прекратить его поддерживать? Возможно, риск слишком велик? Он специально врёт, чтобы втянуть нас в войну? Может, он просто ещё один восточноевропейский царёк в спортивном костюме, наживающийся на американцах, — спрашивает у своей аудитории Такер Карлсон.

Новая бойня Европы

Конспирологи сопоставляют последние новости из Бундесвера и приветы Берлину через "Твиттер" от киевских чиновников, полагая, что Украина в этой ситуации является гранатой с выдернутой чекой на пороге Европы.

Офис Зеленского, похоже, намекает, что следующий ракетный удар они нанесут по Германии. Фото © T.me / staraya

Бундесвер требует усиления "боевой готовности" войск. Берлин выделяет первые средства из 100-миллиардной военной программы. Согласно документам, Германия должна приготовиться к атакам "без предупреждения" и "с большим, возможно, даже экзистенциальным ущербом" и действовать как "ведущая нация" в Европе. Именно это требуется в программном документе — датированным концом сентября отчёте генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна.

"Война в Европе снова стала реальностью", — говорится в программном документе Бундесвера ("Оперативное руководство для вооружённых сил"). Теперь "сосредоточение войск на операциях за границей в течение примерно трёх десятилетий больше не соответствует текущей ситуации с её сюрпризами, ставящими под угрозу систему"; вместо этого в будущем "оборона альянса... будет доминировать в военных действиях Германии". Более того, "атаки на Германию" могут "потенциально произойти без предупреждения и с большим, возможно даже экзистенциальным, ущербом", — продолжает газета Бундесвера, поэтому ФРГ должна готовиться к "навязанной войне".

Авторы Елена Стафеева