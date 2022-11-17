Как Польша намерена использовать инцидент с украинской ракетой Почему Варшава считает себя победительницей украинского конфликта и к чему может привести инцидент с ракетой ВСУ на польско-украинской границе. 22281 22281 Обложка © ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Ракета, упавшая в посёлке Пшеводув Люблинского воеводства Польши и унёсшая жизнь двух местных жителей, по итогам расследования оказалась украинской. По заявлению Минобороны РФ, опубликованные вечером фотоснимки обломков однозначно идентифицированы как элементы зенитной ракеты комплекса С-300 ПВО Украины. Это пришлось признать всему мировому сообществу, начиная с главы США Джо Байдена. Однако всю ночь и даже утром европейские передовицы большинства изданий утверждали, что в обстреле виновата Россия.

Обвинить Москву поспешили представители Польши, Украины, Словакии, Литвы, Чехии. Уже после выяснения всех подробностей британский премьер Риши Сунак вывел удобную формулу вины России: "Ничего бы не произошло, если бы не вторжение России на Украину". Эту мысль повторили канцлер Германии Олаф Шольц и ряд других еврочиновников.

Сотрудники польской полиции осматривают место возле деревни Пшеводув, Польша, где во вторник в результате взрыва погибли два человека. Фото © Getty Images / Polish Police Department / Handout / Anadolu Agency

На месте гибели поляков обнаружена хвостовая часть противовоздушной ракеты С-300. Взрыв, который президент Украины Владимир Зеленский поспешил назвать крайне значительной эскалацией, побудил Байдена созвать экстренное совещание лидеров G7 и НАТО. Напомним, события разворачивались на фоне высокоточных ударов Армии России по целям на территории Украины и, как отмечает Минобороны РФ, на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польские власти извиниться за необоснованное обвинение РФ в падении ракеты.

— Ещё вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться? Сегодня президент Польши назвал инцидент несчастным случаем", — написала Захарова.

Последствия взрывов в Польше

Одним из последствий инцидента может стать расширение военной автономии Польши и других наиболее активных защитников Украины, считают эксперты. Таким образом, прячась под лозунгами самозащиты, члены НАТО открывают дорогу военному альянсу для втягивания в украинский конфликт.

Североатлантический альянс уже принял меры: генсек Йенс Столтенберг анонсировал размещение дополнительных систем ПВО на восточном фланге НАТО после инцидента в Польше. То есть силы военного блока начнут поэтапно готовиться к военному конфликту с Россией при помощи подобных манипуляций. Что также означает появление новых участников в конфликте на Украине.

Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по инциденту с падением ракеты в Польше, Брюссель, Бельгия, 16 ноября 2022 года. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Реакция поляков

После голословных обвинений России Польша перешла к достаточно шизофреничной реакции, отметила политолог Елена Панина. "Украинская ракета угодила в польский трактор и убила двух поляков — это трагедия, но неизбежная", — утешает читателей Rzeczpospolita польский политолог Антоний Дудек. Профессор объясняет происходящее попыткой украинцев сбивать русские ракеты.

— Так что если зенитчики ВСУ убьют других поляков — это, стало быть, судьба, дал понять Дудек. Удивительно и высказывание замглавы местного МИД Павла Яблонского, который отметил, что "реакция доказывает, что гораздо безопаснее быть членом НАТО, чем не быть", ведь о взрыве трактора в Пшеводуве сразу заговорили на уровне НАТО, несмотря на то что Пятая статья Североатлантического договора почему-то не защитила польских трактористов от соседей, — резюмирует Панина.

Если вспомнить недавнюю публикацию польских аналитиков в британской газете The Guardian, то Варшава уже предусмотрела рецепт двойного джекпота от конфликта на Украине. Польша метит возглавить восточную часть Европы, объединив под своим крылом останки буферной Украины, Прибалтику и даже Белоруссию, в которой намерена сменить режим. Неслучайно Минск видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины и заявляет об этом всё последнее время. При этом Варшава питает надежды на спонсорство США. Забывая, что колонии не спонсируются, а выкачиваются.

Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

В ответ на подчинение американцам и чёткую позицию в отношении Китая поляки рассчитывают на получение американских денег, технологий и аналитических центров, почему-то не просчитывая, что без дешёвой энергии из России и китайского рынка занять место Берлина у них не получится. Польшу ждёт военный каток. Пример Украины, Афганистана и других территорий явно ничего не говорит Варшаве о действиях США.

Авторы Дмитрий Шестопалов