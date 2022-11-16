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Регион

Как Москва ответит на требование репараций в пользу Киева

Чем ответит Москва на попытку Запада отобрать российские ЗВР и собственность государства и россиян за рубежом.

Опубликовано 16 ноября 2022, 01:40
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Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

На фоне новости о голосовании в ООН о репарациях, которые якобы Москва должна выплатить Киеву, в украинскую столицу прилетели первые ласточки — российские ракеты. В Сети появились кадры прилётов по инфраструктуре Киевской, Одесской и Сумской областей. Юридической силы резолюция ООН не имеет, поэтому эксперты относят эту рекомендацию к очередной акции в поддержку Незалежной.

Видео © t.me / ZERGULIO

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине. Против резолюции проголосовали 14 стран: Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве. За — 94, 73 — воздержались. Среди них Израиль стал единственной входящей в западную коалицию страной, вероятно в отместку за позицию Украины по палестинским территориям.

В проекте членам ООН предлагают признать ответственность России за нарушения международного права, а также обязать возместить причинённый ущерб. Таким образом Запад пытается узаконить грабёж активов России.

Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабёж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация изъятия с использованием площадки ООН, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Криптовывод

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Стоит отметить, что по итогам спецсессии участники Генассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, а также признали необходимость создания механизма для возмещения убытков. Юрист Илья Ремесло считает, что схема для реализации такой экспроприации будет проста. Изъятые у России средства будут отправляться на Украину, а затем в виде криптовалюты возвращаться на счета западных политиков.

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В результате банкротства криптовалютной биржи FTX оказалось, что криптогигант потерял от 20 до 50 млрд долларов финансовых обязательств при почти нулевых активах. Вишенка на торте — среди этих средств фигурируют "инвестиции", сделанные Украиной. То есть десятки миллиардов американской "военной помощи" Украине, которые якобы должны были быть использованы для борьбы с Россией, украинские чиновники вложили в FTX.

Напомним, в США разгорается скандал из-за связи рухнувшей криптовалютной биржи FTX, на которой Демпартия США отмывала вложения Запада в руководство и так называемую финансовую помощь Украине. А глава компании Бланкман-Фрид числится вторым по величине после Джорджа Сороса спонсором Демпартии. Получается, что Украина переводила американские деньги в FTX, а фьючерсная биржа отсылала их Демократической партии, которая сама же и проголосовала за выделение финансовой помощи Украине.

Юристы апокалипсиса

Андрей Костин. Фото © ТАСС / Zuma

Андрей Костин. Фото © ТАСС / Zuma

Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью BBC договорился до того, что Россия должна "понести ответственность за войну, которую она начала". Поэтому украинский чиновник собирается создать специальный международный трибунал и повторяет требования о военных репарациях путём конфискации российских активов. Германия тоже в деле: ФРГ намеревается выделить из собственного бюджета €1 млрд для сбора доказательств военных преступлений России.

Какое имущество Запад хочет отобрать у России и чем ответит Москва

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ситуация напоминает анекдот. Изъять Запад, конечно, может много, но только то, что находится за пределами России. В ответ мы можем изъять собственность западных стран у нас, а у нас её заметно больше. Что касается Генассамблеи ООН, то из всех резолюций в мире была выполнена только одна, да и то наполовину. Напомню, резолюция № 181 касалась создания арабского и еврейского государств на территории Палестины, — отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Сама идея обязать Россию компенсировать вред, причинённый боевыми действиями, разумна. Когда все земли, в данный момент оккупированные террористической организацией "Украина", вернутся в состав России, мы, естественно, восстановим там нормальную жизнь.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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