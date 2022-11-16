Как Москва ответит на требование репараций в пользу Киева Чем ответит Москва на попытку Запада отобрать российские ЗВР и собственность государства и россиян за рубежом. 18255 18255 Обложка © Shutterstock

На фоне новости о голосовании в ООН о репарациях, которые якобы Москва должна выплатить Киеву, в украинскую столицу прилетели первые ласточки — российские ракеты. В Сети появились кадры прилётов по инфраструктуре Киевской, Одесской и Сумской областей. Юридической силы резолюция ООН не имеет, поэтому эксперты относят эту рекомендацию к очередной акции в поддержку Незалежной.

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Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине. Против резолюции проголосовали 14 стран: Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве. За — 94, 73 — воздержались. Среди них Израиль стал единственной входящей в западную коалицию страной, вероятно в отместку за позицию Украины по палестинским территориям.

В проекте членам ООН предлагают признать ответственность России за нарушения международного права, а также обязать возместить причинённый ущерб. Таким образом Запад пытается узаконить грабёж активов России.

— Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабёж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация изъятия с использованием площадки ООН, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Криптовывод

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Стоит отметить, что по итогам спецсессии участники Генассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, а также признали необходимость создания механизма для возмещения убытков. Юрист Илья Ремесло считает, что схема для реализации такой экспроприации будет проста. Изъятые у России средства будут отправляться на Украину, а затем в виде криптовалюты возвращаться на счета западных политиков.

В результате банкротства криптовалютной биржи FTX оказалось, что криптогигант потерял от 20 до 50 млрд долларов финансовых обязательств при почти нулевых активах. Вишенка на торте — среди этих средств фигурируют "инвестиции", сделанные Украиной. То есть десятки миллиардов американской "военной помощи" Украине, которые якобы должны были быть использованы для борьбы с Россией, украинские чиновники вложили в FTX.

Напомним, в США разгорается скандал из-за связи рухнувшей криптовалютной биржи FTX, на которой Демпартия США отмывала вложения Запада в руководство и так называемую финансовую помощь Украине. А глава компании Бланкман-Фрид числится вторым по величине после Джорджа Сороса спонсором Демпартии. Получается, что Украина переводила американские деньги в FTX, а фьючерсная биржа отсылала их Демократической партии, которая сама же и проголосовала за выделение финансовой помощи Украине.

Юристы апокалипсиса

Андрей Костин. Фото © ТАСС / Zuma

Генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью BBC договорился до того, что Россия должна "понести ответственность за войну, которую она начала". Поэтому украинский чиновник собирается создать специальный международный трибунал и повторяет требования о военных репарациях путём конфискации российских активов. Германия тоже в деле: ФРГ намеревается выделить из собственного бюджета €1 млрд для сбора доказательств военных преступлений России.

Какое имущество Запад хочет отобрать у России и чем ответит Москва

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— Ситуация напоминает анекдот. Изъять Запад, конечно, может много, но только то, что находится за пределами России. В ответ мы можем изъять собственность западных стран у нас, а у нас её заметно больше. Что касается Генассамблеи ООН, то из всех резолюций в мире была выполнена только одна, да и то наполовину. Напомню, резолюция № 181 касалась создания арабского и еврейского государств на территории Палестины, — отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. — Сама идея обязать Россию компенсировать вред, причинённый боевыми действиями, разумна. Когда все земли, в данный момент оккупированные террористической организацией "Украина", вернутся в состав России, мы, естественно, восстановим там нормальную жизнь.

Авторы Елена Стафеева