Сигнал Эрдогану: Кто скрывается за организацией теракта в Турции и почему это произошло сейчас Кто и почему заинтересован в дестабилизации Турции на международной арене и почему Анкара отвергла соболезнования США 14 ноября, 16:17 Обложка © ТАСС / AP / Emrah Gurel

Главная туристическая улица Стамбула Истикляль, которую можно сравнить по значению с московским Арбатом, подверглась в выходные атаке террористов. Взрыв в людном месте унёс жизни шести человек, более 80 получили ранения. Силовики арестовали более 20 человек, опубликована фотография главной подозреваемой, одетой в фиолетовую толстовку с надписью New York большими буквами. И сегодня глава МВД Турции Сулейман Сойлу фактически обвинил США, отвергнув соболезнования Вашингтона. Эксперты полагают, что организаторам теракта важно было лишить Россию и США переговорной площадки и пообещать Эрдогану вторую серию в ближайшие полгода.

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— Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия. И реакция на это послание проявится очень чётко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог, — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, комментируя теракт в Стамбуле.

Турецкие СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что задержанную уроженку Сирии зовут Ахлам Альбасхыр, она якобы уже призналась, что состоит на службе в специальной разведке Рабочей партии Курдистана.

Кого обвиняет Турция в стамбульском теракте

Турецкие СМИ объясняют, что послание Белого дома с соболезнованиями сродни тому, что "убийца первым появляется на месте преступления". Эксперты полагают, что теракт окончательно усугубит отношения Турции и США, позволив Эрдогану ещё больше сблизиться с международными оппонентами Америки. Турция недвусмысленно даёт понять, что за терактом в Стамбуле стоят союзники Анкары по НАТО — США и Украина, считает военный эксперт Юрий Подоляка. Преступление Рабочей партии Курдистана, которую финансирует Америка, повлияет на дальнейшую политику Эрдогана.

— Все будут говорить о том, что преступление совершили курды, но на самом деле за организацией теракта стоит третья сторона, которая пытается ударить по Эрдогану и предстоящим выборам президента Турции 18 июня 2023 года, — уверен политолог Марат Баширов. — Соответственно, эта эскалация намекает на то, что оставшиеся восемь месяцев станут для Турции очень опасными. Главная цель противников действующего президента — подорвать процесс создания мирного экономически выгодного пространства от Турции до Израиля и до восточных границ Ирана, включая в том числе Шёлковый путь из Китая в Европу.

По словам эксперта, это борьба против подобных созидательных процессов. Когда некие силы организуют подобное преступление, то намекают, что это только начало истории и республике придётся держать ещё не один удар. Попытка ослабить действующую власть скажется на противниках Эрдогана, расширяя их политические возможности, отмечает Баширов. Например, на его новом оппоненте — мэре столицы Экреме Имамоглу, который стремится позиционировать себя как противоположность Эрдогану. Попытка эрудированного социал-демократа бросить вызов действующему главе страны — шаг к предвыборной кампании следующего года.

Закручивание гаек

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— Просто терактов не бывает. В данном случае он направлен против действующей власти. За последние месяцы Турция находится на подъёме на фоне украинского кризиса и становится очень важным региональным игроком. Многие политические, экономические задачи успешно решаются. Теракт, по замыслу организаторов, должен больно ударить по имиджу президента страны. Кто скрывается за общественным убийством, будут разбираться следственные органы, но недоброжелателей у главы страны очень много, — считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

С одной стороны, это даст возможность Эрдогану закрутить определённые гайки, полагает эксперт, с другой — под предлогом расследования этого теракта выйти на неполитических оппонентов и оказать на них давление.

— Многие американские эксперты видят в Турции врага, который притворяется другом. Им не нравится политика Эрдогана на Ближнем Востоке, в Сирии, заигрывание с Ираном, его называют султаном. Но сделать ничего США пока не могут — это важнейший оплот НАТО. На американской базе Инджирлик размещены ядерные бомбы. Понятно, что такой политик не очень удобен Вашингтону, которому по душе пришлась бы более управляемая фигура. Но Эрдоган после попытки военного переворота в 2016 году пересажал всех способных на это военных. Туркам не нравится политика США, поддерживающая курдов. И то, что курды прибегают к терроризму, сейчас идёт, увы, на пользу турецкому правительству, — объясняет заместитель директора Института международных исследований МГИМО политолог Виктор Мизин.

Эрдоган в предвыборной стратегии должен показать себя как независимый лидер, чуть ли не новый Ататюрк, который не боится указать Белому дому, что США ведут себя неправильно.

— Турция пытается реализовывать собственные национальные интересы. Заявление главы МВД связано с тем, что за терактом стоят курды, которые являются одной из основных проблем безопасности современной Турции. Этот народ не обладает собственным государством, курды рассеяны между Ираном, Ираком и Турцией. Именно в последней находится одно из самых мощных курдских движений. Теракт по времени совпал с двумя другими событиями — горячими протестами в Иране и переговорами между Россией и США по линии служб внешней разведки (турецкая газета YeniŞafak с пометкой "срочно" пишет со ссылкой на Белый дом о том, что глава ЦРУ Бёрнс встретится с российским коллегой в Анкаре. — Прим. Лайфа). Поэтому внутренняя дестабилизация Турции в первую очередь отвечает интересам противников Эрдогана. В собравшейся оппозиционной коалиции чётко прослеживается британский след, — считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По его мнению, в Турции, которая является одной из немногих площадок, где Россия и США могут каким-то образом коммуницировать, подверглась провокации со стороны Лондона. Так обе стороны могут потерять возможность для контактов. Немаловажно, почему глава турецкого МВД отверг и не принял соболезнования США. Америка поддерживает Рабочую партию Курдистана, запрещённую в Турции. Кроме того, Штаты поддерживают основного антагониста Эрдогана — Фетхуллаха Гюлена. Турки обвинили его в попытке военного переворота в 2016 году. Он до сих пор находится в США, в Пенсильвании, и Америка отказывается выдавать его Анкаре. Василий Останин-Головня резюмирует, что вряд ли турки изменят свою внешнюю политику в ближайшее время. Однако Турция может усилить кейсы противостояния в Сирии, где расходятся интересы Турции и США, а также на границе с Грецией.

Авторы Елена Стафеева