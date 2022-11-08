Кто из республиканцев против поддержки Украины Почему западные политики заговорили о мирных переговорах и какова цена торга? 15863 15863 Обложка © Shutterstock

За выборами в американский Конгресс вынужденно наблюдает весь мир, включая Россию. Условно схема предвыборных баталий республиканцев и демократов держится на пяти китах внутренней политики США, где проблемы инфляции, преступности и миграции выигрывают у защиты абортов и устранении фигуры Трампа. Напомним, против экс-президента Демпартия развернула мощную кампанию, финансируя даже умеренных антитрамповских республиканцев.

Цена торга с Россией по Украине

Через западные СМИ истеблишмент США выдвигает Москве неофициальные предложения по мирному урегулированию, отмечают эксперты, комментируя ряд публикаций. Подобные предложения — способ мониторить настроения и перехватывать повестку.

— США и НАТО допускают начало мирных переговоров на территории бывшей Советской Украинской Республики в том случае, если Киев отвоюет Херсон, — пишет итальянская La Repubblica. О необходимости прекратить вооружать Украину и перейти к переговорам с Россией заявил и экс-премьер Италии, лидер Движения пяти звёзд Джузеппе Конте.

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Целью таких вбросов является попытка обезопасить себя и не остаться в хвосте мейнстрима, учитывая и определённые сигналы со стороны России. В Европе уже подумывают о том, чтобы заморозить украинский конфликт наподобие приднестровского, уверен политолог Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

— Подобные заявления делаются накануне выборов в Конгресс. Известна позиция большинства республиканцев, которые придерживаются взглядов Трампа о бессмысленности колоссальных вливаний в украинский конфликт. В случае их победы демократам обеспечены ревизия и задержки в финансировании Киева. В целом среди республиканцев нет обожателей Москвы и существует даже консенсус, что Россия — реваншистское государство, которому необходимо давать отпор, — отметил Виктор Мизин.

По его словам, американское общество устало от Украины, а вложение денег в эту страну, когда в самой Америке рецессия, — нелепо. Рано или поздно Вашингтон придёт к пониманию, что пора останавливаться. Все разговоры о мирном урегулировании подаются под соусом предотвращения использования оружия массового поражения. Эта назойливая тема ативно прокручивается в соцопросах и дежурно освещается американскими СМИ.

— Многие аналитики вкупе с военными планировщиками и стратегами прекрасно понимают, что у Киева мало шансов, потому что нет необходимой живой силы. Если сравнивать две страны — со 150 миллионами человек и примерно 30 миллионами, не говоря о вооружении, то перевес на стороне России. США до сих пор не поставляют ни "Томагавки", ни ряд других вооружений, способных нанести России серьёзный военный удар. Даже если сравнить позиции Москвы и Киева, то попытка Украины выйти за собственные границы и посягательство на Крым говорит о многом. Другой вопрос — продолжат ли США работать с Зеленским или республиканцы придут к решению заменить украинского президента? — резюмирует и задаётся вопросом Мизин.

"Ни цента Украине"

Лидер меньшинства в Палате представителей республиканец Кевин Маккарти, который при победе его партии может стать спикером палаты, заявлял, что в число главных вопросов входит "обуздание расточительных государственных расходов". Под это определение подходит и финансирование Украины. Среди будущих конгрессменов, претендующих на место в Сенате, эксперты называют ключевых противников финансовых вливаний в Украину.

— За сокращение расходов для Украины выступают Трамп и его сторонники. В Конгрессе после выборов, скорее всего, усилятся позиции изоляционистов. Но при этом у республиканцев есть ещё и "ястребы" внутри партии. Число людей, которые говорят о сворачивании помощи Украине, будет расти. Среди новых фигур за это выступают Джей Ди Вэнс, кандидат в Сенат Соединённых Штатов от штата Огайо, и Блейк Мастерс от Аризоны — они оба придерживаются позиции скептиков в вопросе поддержки Украины, — говорит политолог-американист Малек Дудаков.

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Политолог-американист Максим Сучков отметил, что голосование по ключевым пакетам военных поставок и санкционным инициативам в Конгрессе США не свидетельствует о том, что республиканцы голосуют иначе, чем демократы. Некоторые представители Республиканской партии выступают против, но не из-за того, что они против предоставления помощи Украине как таковой, а из-за скептического отношения к эффективности расходования средств администрацией Байдена при реализации этой задачи.

Проблема политического популизма в Америке не имеет решения, поэтому такой инструмент парламентарии активно используют и в собственных вопросах. Так, член Палаты представителей от республиканцев Маржори Тейлор Грин, говоря об открытой мексиканской границе, заявила, что, "если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента". Известно, что её мнение не влияет на решения комитета, но для уха американского обывателя звучит крайне актуально. Напомним, 4 февраля 2021 года Палата представителей проголосовала за отстранение одной из самых ярых сторонниц Трампа от всех постов в комитетах Конгресса.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Почему сокращать финансирование Украины начнут только после победы республиканцев? 0 На это повлияет рецессия в США Республиканцы начнут подготовку к выборам президента, им не нужен балласт Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева