Апокалипсис на пороге: Зачем США смоделировали в Киеве ядерный взрыв Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие факторы использует западная пропаганда, навязывая миру миф о намерениях России использовать ядерное оружие на Украине. 4 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Для чего США моделирует сценарий атомного взрыва в Киеве

В США смоделировали последствия удара по Киеву ядерной бомбой мощностью 100 мегатонн. Для понимания: мощность бомбы "Малыш", которую американцы сбросили на Хиросиму, составляла около 15 килотонн. Прилетевший в Нагасаки "Толстяк" имел мощность 20 килотонн. Самая большая американская термоядерная бомба — "Креветка" — обладала мощностью 15 мегатонн, а легендарная советская АН602 ("Царь-бомба") — самая мощная бомба за всю историю ядерных испытаний — насчитывала около 60 мегатонн в тротиловом эквиваленте. А тут 100! Должно впечатлить даже далёкого от оружия человека.

Видео © t.me / Гаспарян

К слову, результаты смоделированной бомбардировки впечатляют: зона первичного поражения охватила 65 километров, включая центр города радиусом 7,5 километра, в зону вторичного поражения попадают соседние области, включая территории Чернобыля и приграничной Белоруссии. Взрыв такой бомбы привёл бы к гибели 2,5 млн человек (более 2/3 населения Киева). Для сравнения: в Хиросиме количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тысяч человек. Уже к концу года в связи с действием радиоактивного заражения и других отложенных эффектов это число увеличилось до 166 тысяч.

Зачем НАТО хочет создать панические настроения

Киев. Фото © ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Зачем нужно такое моделирование? Ответ кроется в этом самом эффекте, произведённом на зрителя, слушателя, читателя, — это животный, подсознательный страх. Человек не будет задумываться о том, кто и зачем будет бросать на мирный город такую чудовищную штуку. Он просто будет знать, чем это может закончиться. Особенно в условиях вооружённого конфликта, когда обстрелы городов стали уже обыденностью. А вдруг прилетит не "умная ракета" и не по военному или инфраструктурному объекту, а самая натуральная атомная бомба мощностью 100 мегатонн — и сразу по центру города?

Откуда она может прилететь, никто задумыватьcя не станет, ибо украинцам, да и всему миру, уже не первый месяц внушают, что "агрессор", якобы "желающий уничтожить Украину и её народ", живёт на Востоке. Да и банально методом исключения можно определить, кто обладает такими бомбами. Вообще-то, бомбы такой мощности давно не предполагаются к применению. Зато эту мощь можно сравнивать с мощью современных ядерных ракет. К примеру, американская Minuteman обладает мощностью 0,3–0,6 мегатонны.

А вот российский "Сармат", вызывающий у американцев неподдельный ужас, — это почти 8 мегатонн. Ну, или ещё более таинственный и ужасный беспилотник "Посейдон" может доставить к берегам противника около ста мегатонн заряда. Только по морю. Использовать его против той же Украины не только бессмысленно, но и невозможно просто физически. Так ведь и "Сарматами" никто бить по Киеву не будет. Равно как и использовать вообще любые ядерные заряды, включая тактические.

Для чего американцы обрабатывают аудиторию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Вопрос скорее в том, зачем американцы не первый месяц пытаются убедить мир в том, что Москва планирует применить на Украине тактическое ядерное оружие в случае осознания неспособности победить с помощью конвенциального.

Ничего подобного не предусмотрено нашей ядерной доктриной, в которой чётко оговорены два случая, в которых может быть применено ядерное оружие: в ответ на ядерную атаку и в случае угрозы существования страны. Какими бы ни были неудачи на Украине — они не тянут на экзистенциальную угрозу.

Однако западная и украинская пропаганда рассчитана на людей, которые этот документ или не читали совсем, или настолько уверены в том, что Россия хочет уничтожить Украину, что логика в их суждениях давно отсутствует. Этим людям совершенно бессмысленно объяснять, что России это просто не нужно, для них это буквально "символ веры".

Истерия вокруг этой темы оказалась настолько сильной, что президент Украины Владимир Зеленский даже призвал НАТО нанести превентивные удары по России, не уточнив, ядерные или обычные. Впрочем, это неважно, учитывая, что это привело бы к полноценной третьей мировой войне, которая пусть и ни разу, но неизбежно стала бы ядерной.

Пресс-секретарь Зеленского потом оправдывался, что тот рассуждал о гипотетических ударах до начала СВО, но это уже не так важно. Важно, что задача нагнетания предельной напряжённости достигнута. К заверениям России о том, что мы не собираемся этого делать, на Западе уже никто не прислушается, поскольку они много месяцев старательно лепят из нас образ абсолютного зла, сомневаться в коварных намерениях которого самоубийственно.

Как Запад использует фактор Крыма

Крым. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Из последних случаев приступа ядерной паранойи можно вспомнить, как экс-офицер армии США, обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что Москва может применить маломощное ядерное оружие в том случае, если Зеленский нападёт на Крым. Правда, он тут же оговаривается, что нападение Украины на Крым было бы сложным для армии и флота Зеленского и Россия, возможно, смогла бы помешать ему, не прибегая к своему ядерному оружию.

Но это уже неважно. Этого уже никто не услышит. Все услышат только, что Москва готова применить ядерное оружие в случае угрозы потери Крыма, а украинские политики денно и нощно повторяют, что планируют "освобождать" Крым любым способом. Уверен, это не просто слова, это всё звенья одной пропагандистской цепочки, призванной убедить публику в том, что Россия готова начать ядерную войну.

Вот почему на этом фоне разговоры о бомбе мощностью 100 мегатонн, которую Москва может сбросить на Киев, уже не воспринимаются ни на Украине, ни на Западе как нечто совершенно фантастическое.

Никто на Западе не обращает внимания на слова главы СНБО Украины Данилова, который недавно требовал ракеты для удара по Москве, а вчера и вовсе заявил, что русских надо убивать, а Россию — уничтожить. По его логике, это совершенно оправданные меры против "абсолютного зла", которое готово сбросить на мирный город стомегатонную бомбу!

Задача пропаганды — воздействовать на эмоции, вызвать ненависть и гнев. Разум тут работать не должен. Потому, если американцы моделируют "атомный апокалипсис" в Киеве, это означает только одно — попытку напугать обывателя, в голову которого уже заложена установка, что Россия планирует осуществить нечто подобное.

По каким странам может ударить Пентагон

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После этого можно всё что угодно: взорвать на Украине — хоть "грязную" бомбу, хоть полноценную. Убедить зрителей в том, что это сделала Россия, будет не так уж и сложно. Для красоты картины добавят смонтированные кадры смоделированного взрыва, которые уже на рефлекторном уровне вызывают ужас и оцепенение.

Впрочем, я не исключаю, что американцы таким образом не только готовят свою аудиторию к восприятию реализации сценария ядерной провокации, но и намекают России на кое-какие свои возможности. Как, собственно, и 77 лет назад, когда многие эксперты назвали абсолютно бессмысленные с военной точки зрения удары по Японии средством создания медийного эффекта своей непобедимости и угрозы СССР.

Вряд ли, конечно, они рискнут ударить по России. Зато могут ударить по Белоруссии. Площадь и население того же Минска, конечно, меньше, чем у Киева, но эффект может оказаться не менее впечатляющим. В Европе вот уже более 70 лет не стирали в пыль города. Американцы срывают это табу, дают понять, что такое может повториться.

Авторы Дмитрий Родионов