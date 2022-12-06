Серый транзит, рост цен, передел рынка страхования: Что изменит потолок цен на российскую нефть Зачем Евросоюз надел себе на голову магическое ведро санкций, согласившись на потолок цен для российской нефти? К чему теперь готовиться экономике и бизнесу России, а что ждёт европейцев? 5 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Российские поставки сырой нефти составляют 10% от мирового рынка. После введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти и ограничения цены — не выше 60 долларов за баррель — Европа получит цены, которые добьют её экономику, считают специалисты. Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, и эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше 100 долларов. Такая ситуация — рай для различных серых схем. Кто наживётся на потолке цен, что будет с Россией и как пострадает Евросоюз, где при благоприятных условиях цена на сырьё может скакнуть и до 300 долларов?

Серые схемы

Запрет не касается поставок нефти по магистрали "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. При этом Болгария сможет экспортировать российскую нефть до конца 2024 года. А через Россию разрешён импорт нефти из стран СНГ: Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Российскую нефть уже давно мешают с образцами западной и продают новые производители, например из Латвии. В дальнейшем рынок таких мошеннических схем будет расти. Выиграют те, кто вовремя провернёт сделку.

— На фоне новости об эмбарго цена на нефть уже начала расти. Что касается разных вариантов перепродажи нашей нефти, то индусы уже предлагают российскую нефть с наценкой западным контрагентам. Так как ограничения не распространяются на нефть по трубопроводам, то сейчас греют руки и те, кто будет перепродавать её. Работают схемы с перекачкой с танкера на танкер в море. Зарабатывают на этом различные нефтетрейдеры, что на самом деле бьёт по Европе, а не по России. Им приходится больше платить за реализацию таких подходов. Получают дополнительные доходы всевозможные посредники, все, кто занимается логистикой. Например, перекачка с танкера занимает несколько дней, а фрахтовка танкера обходится более чем в 700 тысяч долларов в сутки. На каждом танкере будущий покупатель теряет по несколько миллионов долларов. Платить будет конечный потребитель — Европа, — напоминает политолог Александр Роджерс.

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Страны ОПЕК+ решили выдержать паузу и не менять квоты на добычу со вступлением в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и ценового потолка, пока ситуация для роста цен в Европе следует линейному сценарию. В этом случае, если организация стран-экспортёров и дальше не будет повышать добычу, стоимость нефти может подскочить и до баснословных 300 долларов, считают эксперты.

Российские меры

Потолок цен обанкротит европейских перевозчиков российской нефти, которых на рынке порядка 50%. То есть ЕС опять бьёт себя под дых. Эта увлекательная практика приведёт государства Евросоюза к потере денег и бизнеса. Потому перестройка логистических цепочек затронет и Россию. Одно дело, когда нужно было возить нефть в Европу, а теперь её придётся отправлять в Азию. Эксперты объясняют, что многие европейские перевозчики начнут прибегать к теневым вариантам бизнеса, чтобы не потерять его окончательно. Bloomberg сообщает, что и в России не сидят сложа руки и расширяют собственный бизнес по фрахтованию танкеров. Россия за последнее время значительно нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию, страны Африки и Ближнего Востока.

— Но помимо этого нашему бизнесу придётся ещё занять и рынок морского страхования. Поскольку британские страховщики отказались работать с российскими танкерами и перевозчиками нашего сырья, а также вообще с российскими судами. Соответственно, мы вынуждены привлекать собственные страховые компании — для России это дополнительный доход, переориентация денежных потоков. Это всё достаточно глобальные и неотвратимые процессы. И поворота в отношении Запада уже не будет, — приводит пример европейского бумеранга Александр Роджерс.

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Отложенная инфляция в феврале

Через два месяца под запрет подпадут все российские нефтепродукты, что вызовет в Европе рост цен на топливо и запустит виток инфляции. Экспортёры, оказавшись под новыми санкциями, уже частично придерживают валюту, используя для выплаты налогов заёмные рубли. Если эта тенденция будет усугубляться, то начнётся более серьёзный дефицит нефти и дизельного топлива на европейском рынке, а также сильный рост цен. Немного может повыситься стоимость доллара и в России. В результате в первом квартале следующего года официальный курс доллара может вырасти до 65 рублей, а к концу 2023-го — до 70 рублей.

Авторы Дмитрий Шестопалов