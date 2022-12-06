ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

Подразделения Вооружённых сил России в рамках наступления заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции", — отметил он.