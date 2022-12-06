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Опубликовано 6 декабря 2022, 11:51
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ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили более 80 украинских военных на Краснолиманском направлении

Подразделения Вооружённых сил России в рамках наступления заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции", — отметил он.

По данным ведомства, на этом направлении ударами артиллерии и авиации уничтожено более 80 украинских военных, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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А ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Незалежной. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Вишнякова
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