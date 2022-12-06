Военкоры Ura.ru попали под обстрел в центре Донецка во время съёмок в районе крытого рынка. Об этом с места происшествия сообщил корреспондент издания Евгений Линин.

"Только что был прилёт по центру Донецка, пострадал крытый рынок. Второе попадание было чуть дальше, по Челюскинцев. Сейчас ещё продолжается обстрел", — рассказал Линин.

Ранее стало известно, что украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивной системы "Град". Прилёты также зафиксированы в Киевском и Куйбышевском районах города. В результате атаки погиб как минимум один мирный житель. Ближе к обеду стало известно о прилётах в посёлке треста "Южэлектросетьстрой" в здание "Центавр плаза", а также районах "Донбасс-арены" и рынка. Также появилась информация о пожаре в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.