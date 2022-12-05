Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Киевского района

Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". В частности, прилёты были зафиксированы в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, в результате атаки погиб один мирный житель.

"В результате обстрелов Киевского района на пересечении улицы Артёма и Таманского проспекта погиб один мирный житель, один человек получил ранения", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ центра Донецка. Обложка © Telegram / ДНР | ЧП Макеевка

Градоначальник добавил, что украинские военные выпустили по мирным жителям в общей сложности 10 ракет из РСЗО "Град", при этом обстрел продолжается.