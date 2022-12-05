Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Киевского района
ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". В частности, прилёты были зафиксированы в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, в результате атаки погиб один мирный житель.
"В результате обстрелов Киевского района на пересечении улицы Артёма и Таманского проспекта погиб один мирный житель, один человек получил ранения", — написал Кулемзин в телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что украинские военные выпустили по мирным жителям в общей сложности 10 ракет из РСЗО "Град", при этом обстрел продолжается.
Накануне сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Курской области. Было зафиксировано не менее 15 прилётов. Данные о пострадавших не поступали.