ВСУ обстреляли храм Рождества Христова в Донецке, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских вооружённых формирований. Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, одним из пострадавших стал несовершеннолетний.

"В результате ночного обстрела вооружёнными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка ранены два человека, включая подростка 2007 года рождения", — говорится в сообщении штаба.

Для обстрела города украинские войска применяли систему залпового огня "Град", всего было выпущено десять ракет. Как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, в результате ударов начался пожар в двух зданиях. Кроме того, повреждения получил храм Рождества Христова.