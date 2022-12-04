ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР, повреждено общежитие техникума

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР), разрушив общежитие местного техникума и повредив само здание учебного заведения. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев в телеграм-канале мэрии.

"На этот раз целью ракетного удара стал наш техникум. Абсолютно гражданская инфраструктура. По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. Полностью разрушено общежитие, и повреждено остекление непосредственно техникума", — заявил он.

Глава города также заметил, что сотрудники мэрии проведут подворовый обход и замерят размеры повреждённого остекления, чтобы выдать жителям плёнку, а коммунальщики уже приступили к разбору завалов.