ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР, повреждено общежитие техникума
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР), разрушив общежитие местного техникума и повредив само здание учебного заведения. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев в телеграм-канале мэрии.
"На этот раз целью ракетного удара стал наш техникум. Абсолютно гражданская инфраструктура. По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. Полностью разрушено общежитие, и повреждено остекление непосредственно техникума", — заявил он.
Глава города также заметил, что сотрудники мэрии проведут подворовый обход и замерят размеры повреждённого остекления, чтобы выдать жителям плёнку, а коммунальщики уже приступили к разбору завалов.
Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка ранение получила местная жительница. А в Волновахе мирный житель получил травмы при контакте с взрывоопасным предметом.
ТАСС / Тришин Николай