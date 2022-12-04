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4 декабря, 08:39

ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР, повреждено общежитие техникума

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР), разрушив общежитие местного техникума и повредив само здание учебного заведения. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев в телеграм-канале мэрии.

"На этот раз целью ракетного удара стал наш техникум. Абсолютно гражданская инфраструктура. По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. Полностью разрушено общежитие, и повреждено остекление непосредственно техникума", — заявил он.

Глава города также заметил, что сотрудники мэрии проведут подворовый обход и замерят размеры повреждённого остекления, чтобы выдать жителям плёнку, а коммунальщики уже приступили к разбору завалов.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка ранение получила местная жительница. А в Волновахе мирный житель получил травмы при контакте с взрывоопасным предметом.

Обложка ©

ТАСС / Тришин Николай

Артур Белкин
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