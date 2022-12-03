Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУ

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины ранена местная жительница. Об этом сообщил штаб обороны ДНР.

"В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница", — сказано в сообщении штаба в телеграм-канале.

Там также добавили, что в Волновахе мирный житель оказался ранен при контакте со взрывоопасным предметом.