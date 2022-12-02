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2 декабря, 11:04

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции в районе Червонопоповки в ЛНР

ВС РФ нанесли огневое поражение и отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ в районе Червонопоповки в ЛНР, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение трём ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — заявил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на данном направлении украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более ста человек, а также два танка, две БМП и два пикапа. Помимо этого 11 вражеских солдат сдались в плен российским военнослужащим.

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Ранее в Минобороны сообщили об отражении ВС РФ атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник пытался контратаковать в районе Никольского.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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