ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции в районе Червонопоповки в ЛНР

ВС РФ нанесли огневое поражение и отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ в районе Червонопоповки в ЛНР, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение трём ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — заявил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на данном направлении украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более ста человек, а также два танка, две БМП и два пикапа. Помимо этого 11 вражеских солдат сдались в плен российским военнослужащим.