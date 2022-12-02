В Минобороны сообщили о потерях техники ВСУ с начала спецоперации
Российские военные с начала спецоперации уничтожили более 500 самолётов и вертолётов ВСУ
С начала специальной военной операции российские военные уничтожили более 500 украинских самолётов и вертолётов. О потерях техники ВСУ на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 336 самолётов, 177 вертолётов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня", — указал он.
По словам Конашенкова, также силами ВС РФ было ликвидировано 3648 орудий полевой артиллерии и миномётов и 7437 единиц специальной военной автомобильной техники. Кроме этого, за прошедшие сутки российские истребители сбили украинский МиГ-29 на территории ДНР.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог. Позднее об успехах на Марьинском и Артёмовском направлениях заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.
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