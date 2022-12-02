С начала специальной военной операции российские военные уничтожили более 500 украинских самолётов и вертолётов. О потерях техники ВСУ на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 336 самолётов, 177 вертолётов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня", — указал он.