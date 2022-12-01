Пушилин заявил об успехах на Марьинском и Артёмовском направлениях

Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают продвигаться, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, где находятся военные ВСУ. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки", — отметил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Кроме того, врио главы республики рассказал, что союзные силы развивают успех в продвижении на Марьинском и Артёмовском направлениях в ДНР.