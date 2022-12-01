Пушилин заявил об успехах на Марьинском и Артёмовском направлениях
Пушилин заявил, что подразделения ДНР продвигаются, сжимая кольцо вокруг Авдеевки
Подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают продвигаться, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, где находятся военные ВСУ. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки", — отметил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Кроме того, врио главы республики рассказал, что союзные силы развивают успех в продвижении на Марьинском и Артёмовском направлениях в ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог.
t.me / pushilindenis