Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию и не вступать в переговоры

"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары. И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чём-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — заявил Данилов на Киевском форуме безопасности.