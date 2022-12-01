Глава СНБО Украины призвал уничтожить Россию и не вступать в переговоры
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал россиян варварами и призвал уничтожить РФ, назвав переговоры Москвы и Киева "недостойными".
"Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары. И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чём-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа", — заявил Данилов на Киевском форуме безопасности.
Ему уже ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она тонко подметила, что украинский народ действительно "достоин быть представлен за столом переговоров не варварами".
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский сначала отвергал любые возможности диалога и даже выпустил соответствующий указ, затем выдвинул ряд условий, а позже заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления Киева подтверждают нежелание вести переговоры.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky