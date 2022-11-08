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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 08:46
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Зеленский неожиданно вернулся к теме переговоров с Россией и выдвинул условия

Президент Украины Зеленский назвал возмещение убытков одним из условий переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса.

"Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится", перечислил он в ходе видеообращения, опубликованного в его телеграмм-канале.

В Кремле ответили на слухи о призывах США к Зеленскому по переговорам с РФ
В Кремле ответили на слухи о призывах США к Зеленскому по переговорам с РФ

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников". Президент Франции Эмманюэль Макрон также призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров. А в британском обществе считают, что прекращение финансирования Киева прекрасно "простимулирует" украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с российской стороной.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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