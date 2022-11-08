Зеленский неожиданно вернулся к теме переговоров с Россией и выдвинул условия

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ , неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса.

"Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится", — перечислил он в ходе видеообращения, опубликованного в его телеграмм-канале.