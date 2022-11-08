Зеленский неожиданно вернулся к теме переговоров с Россией и выдвинул условия
Президент Украины Зеленский назвал возмещение убытков одним из условий переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса.
"Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится", — перечислил он в ходе видеообращения, опубликованного в его телеграмм-канале.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников". Президент Франции Эмманюэль Макрон также призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров. А в британском обществе считают, что прекращение финансирования Киева прекрасно "простимулирует" украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с российской стороной.