В Кремле ответили на слухи о призывах США к Зеленскому по переговорам с РФ

"Ну мы не знаем, так это или не так. Ещё раз повторяю, что есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией чистой воды. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности", — сказал официальный представитель Кремля.