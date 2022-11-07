В Кремле ответили на слухи о призывах США к Зеленскому по переговорам с РФ
Песков не знает, правда ли Белый дом просил Зеленского показать открытость к диалогу с РФ
Кремль не знает, насколько достоверны сообщения о просьбах Вашингтона к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ну мы не знаем, так это или не так. Ещё раз повторяю, что есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией чистой воды. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников".
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