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6 ноября, 15:44

Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам с Россией

Читатели Daily Mail призвали лишить Украину денег ради переговоров с Россией

Прекращение финансирования Киева прекрасно "простимулирует" украинского лидера Владимира Зеленского и подтолкнёт его к переговорам с российской стороной. К такому мнению пришли читатели британского издания Daily Mail.

"Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы. Он сразу же поменяет свою позицию", — пишет читатель.

"Поддержка Украины стремительно снижается среди жителей ЕС и США. Только власти до сих пор поддерживают Украину бесконечными деньгами и оружием. Поэтому Зеленскому приходится делать вид, что он хочет мира", — заметил один из пользователей.

"Снабжать Украину оружием было не самой лучшей идеей. Нужно объявить Зеленскому ультиматум, чтобы он начал переговоры как можно скорее", — указал анонимный пользователь.

"Скажите Зеленскому, чтобы он стремился к мирному разрешению конфликта и добился перемирия, иначе Запад просто перестанет поставлять оружие Украине", — указал European Superstate.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников".

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ТАСС / Efrem Lukatsky

Оксана Попова

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