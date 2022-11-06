Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам с Россией
Читатели Daily Mail призвали лишить Украину денег ради переговоров с Россией
Прекращение финансирования Киева прекрасно "простимулирует" украинского лидера Владимира Зеленского и подтолкнёт его к переговорам с российской стороной. К такому мнению пришли читатели британского издания Daily Mail.
"Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы. Он сразу же поменяет свою позицию", — пишет читатель.
"Поддержка Украины стремительно снижается среди жителей ЕС и США. Только власти до сих пор поддерживают Украину бесконечными деньгами и оружием. Поэтому Зеленскому приходится делать вид, что он хочет мира", — заметил один из пользователей.
"Снабжать Украину оружием было не самой лучшей идеей. Нужно объявить Зеленскому ультиматум, чтобы он начал переговоры как можно скорее", — указал анонимный пользователь.
"Скажите Зеленскому, чтобы он стремился к мирному разрешению конфликта и добился перемирия, иначе Запад просто перестанет поставлять оружие Украине", — указал European Superstate.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников".
ТАСС / Efrem Lukatsky