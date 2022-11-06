Британцы нашли способ принудить Зеленского к переговорам с Россией

Прекращение финансирования Киева прекрасно "простимулирует" украинского лидера Владимира Зеленского и подтолкнёт его к переговорам с российской стороной. К такому мнению пришли читатели британского издания Daily Mail.

"Знаете, какой самый лучший способ на него надавить? Просто перестаньте отправлять ему миллионы долларов, глупцы. Он сразу же поменяет свою позицию", — пишет читатель.

"Поддержка Украины стремительно снижается среди жителей ЕС и США. Только власти до сих пор поддерживают Украину бесконечными деньгами и оружием. Поэтому Зеленскому приходится делать вид, что он хочет мира", — заметил один из пользователей.

"Снабжать Украину оружием было не самой лучшей идеей. Нужно объявить Зеленскому ультиматум, чтобы он начал переговоры как можно скорее", — указал анонимный пользователь.

"Скажите Зеленскому, чтобы он стремился к мирному разрешению конфликта и добился перемирия, иначе Запад просто перестанет поставлять оружие Украине", — указал European Superstate.