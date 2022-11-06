Пользователи Twitter из США ополчились на жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за нежелание соглашаться на план по мирному решению конфликта, предложенный ранее Илоном Маском. Они заметили фашистскую и милитаристскую сущность киевского режима.

"Украина не хочет мира", — написал один из них.

"Срочная новость: фашисты боятся, что их перестанут поддерживать", — высказался возмущённый комментатор.

"Дать шанс мирному соглашению — это такой ужасный поступок со стороны Илона", — комментирует слова Елены Зеленской Richard.

Последний пользователь заметил, что Киев заинтересован в продолжении вооружённого противостояния.

"Во время веб-саммита Зеленская сказала, что надеется, что призыв Илона Маска к миру между Украиной и Россией "был случайной ошибкой". Другими словами, она умоляла слушателей дать вооружённому противостоянию шанс", — считает Max.