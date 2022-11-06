"Украина не хочет мира": Американцы назвали жену Зеленского фашисткой за отказ от переговоров
Пользователи Twitter раскритиковали жену Зеленского за слова о мирном плане Маска
Пользователи Twitter из США ополчились на жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за нежелание соглашаться на план по мирному решению конфликта, предложенный ранее Илоном Маском. Они заметили фашистскую и милитаристскую сущность киевского режима.
"Украина не хочет мира", — написал один из них.
"Срочная новость: фашисты боятся, что их перестанут поддерживать", — высказался возмущённый комментатор.
"Дать шанс мирному соглашению — это такой ужасный поступок со стороны Илона", — комментирует слова Елены Зеленской Richard.
Последний пользователь заметил, что Киев заинтересован в продолжении вооружённого противостояния.
"Во время веб-саммита Зеленская сказала, что надеется, что призыв Илона Маска к миру между Украиной и Россией "был случайной ошибкой". Другими словами, она умоляла слушателей дать вооружённому противостоянию шанс", — считает Max.
Ранее Лайф писал о плане по урегулированию конфликта на Украине, который предложил американский бизнесмен Илон Маск. Он считает, что Крым должен остаться российским, в Донбассе должны быть проведены повторные референдумы, а Незалежная должна стать нейтральным государством.
AP / TASS