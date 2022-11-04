"Позор Германии!": Шольц спровоцировал шквал возмущений словами о Путине

Высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, где он обвиняет российского лидера Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка, вызвало бурю негодования у пользователей "Твиттера". Отметим, что глава немецкого кабмина после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином опубликовал пост, в котором призвал КНР "оказать влияние на РФ", чтобы "противостоять Путину" в украинском вопросе. Однако такая позиция вызвала у читателей недовольство.

"Вы позор Германии, оставайтесь там и никогда не возвращайтесь, здесь вы больше не нужны", — написал один комментатор.

"Лживость немецкой политики — в одной картинке", — сыронизировал другой пользователь.

"Бросает вызов. Тут безоговорочное бездействие немецких политиков", — отметил читатель.

Ещё один комментатор подчеркнул, что Россия защищает свои законные права и интересы, в то же время Китай пытается обеспечить мир во всём мире, а США на фоне всего этого вмешиваются во внутренние дела других стран. А другой напомнил, что именно НАТО первым приняло решение о расширении на восток. Сейчас же Германии стоит поторопиться и прекратить завалить Россию санкциями, если она хочет хорошей зимы.

"Просто занимайтесь тем, в чём вы разбираетесь. Это явно не политика", — рекомендовал ещё один читатель.