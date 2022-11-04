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4 ноября, 04:19

Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца

Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча прошла в Доме народных собраний. Лидер Китая подчеркнул, что канцлер Германии стал первым европейским лидером, который прибыл в КНР после XX съезда Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин также напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он добавил, что отношения Китая и Германии должны развиваться — и происходить это должно согласно принципам взаимного уважения и обоюдной выгоды.

El País: Путин и Си Цзиньпин показали Западу, насколько стали близки Москва и Пекин

El País: Путин и Си Цзиньпин показали Западу, насколько стали близки Москва и Пекин

Как рассказывал Лайф, ранее председатель КНР заявлял, что Китай вместе с остальными странами будет развивать ценности мира, справедливости, демократии и свободы. По его словам, Пекин будет отстаивать мир во всём мире, способствовать мировому развитию и продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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