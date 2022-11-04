Си Цзиньпин принял в Пекине Шольца

Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча прошла в Доме народных собраний. Лидер Китая подчеркнул, что канцлер Германии стал первым европейским лидером, который прибыл в КНР после XX съезда Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин также напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он добавил, что отношения Китая и Германии должны развиваться — и происходить это должно согласно принципам взаимного уважения и обоюдной выгоды.