"Институциональный расизм": Украинские беженцы в Европе стали "вызывать негодование"

Из-за беженцев с Украины в Европе вспыхнул конфликт. Об этом пишет New York Times. Издание указывает, что причиной послужило неравенство в правах между ними и выходцами из других стран.

"Поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приёма", — говорится в статье.

Газета пишет, что "бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами". Автор материала отмечает, что выходцы из Афганистана и Сирии, бежавшие в Европу, несут "всю тяжесть миграционного кризиса".

Издание приводит историю Башармала Мохаммади, который живёт под бетонной лестницей на картонных коробках недалеко от королевского дворца Бельгии вместе с семью другими афганцами. Пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене немецкий активист Давид Шмидтке заявил, что подобная "двухуровневая система ставит в невыгодное положение и дискриминирует беженцев, которые приехали не с Украины".

"Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев", — добавляет он.

Как говорится в статье, некоторые немецкие лидеры обеспокоены, что такой миграционный кризис наряду с экономическими проблемами будет подпитывать антимиграционную напряжённость. Издание резюмирует, что украинцы, которых недавно приветствовали, "теперь вызывают некоторое негодование".