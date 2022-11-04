Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов за один клуб в НХЛ

Российский нападающий и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился очередным достижением. Он продублировал рекорд канадца Горди Хоу по числу голов в карьере за один клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во время домашней игры против команды "Детройт Ред Уингз" Овечкин забил 786-ю шайбу в составе "Кэпиталз" за свою карьеру. Именно столько ранее забил Горди Хоу в 1687 матчах за "Детройт", установив рекорд лиги.