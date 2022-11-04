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4 ноября, 03:32

Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов за один клуб в НХЛ

Российский нападающий и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился очередным достижением. Он продублировал рекорд канадца Горди Хоу по числу голов в карьере за один клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во время домашней игры против команды "Детройт Ред Уингз" Овечкин забил 786-ю шайбу в составе "Кэпиталз" за свою карьеру. Именно столько ранее забил Горди Хоу в 1687 матчах за "Детройт", установив рекорд лиги.

Овечкин до четырёх шайб сократил отставание от Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ

Овечкин до четырёх шайб сократил отставание от Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ

А 785-ю шайбу Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата против команды "Каролина Харрикейнз". Тогда хоккеист забил гол на 29-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд. Однако основное время поединка не выявило победителя. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась "Каролина" (3:2).

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ТАСС / Adam Hunger

Анатолий Симоненко

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