Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов за один клуб в НХЛ
Российский нападающий и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился очередным достижением. Он продублировал рекорд канадца Горди Хоу по числу голов в карьере за один клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во время домашней игры против команды "Детройт Ред Уингз" Овечкин забил 786-ю шайбу в составе "Кэпиталз" за свою карьеру. Именно столько ранее забил Горди Хоу в 1687 матчах за "Детройт", установив рекорд лиги.
А 785-ю шайбу Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата против команды "Каролина Харрикейнз". Тогда хоккеист забил гол на 29-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд. Однако основное время поединка не выявило победителя. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась "Каролина" (3:2).
ТАСС / Adam Hunger