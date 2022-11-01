Положил пятую: Овечкин снова забил, но до рекорда Гретцки ещё очень далеко

Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против команды "Каролина Харрикейнз".

Овечкин забил гол на 29-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд. Однако основное время поединка не выявило победителя. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась "Каролина" (3:2). Всего в десяти матчах сезона 2022/23 россиянин помимо пяти голов записал на свой счёт ещё и три результативные передачи.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 785-й в карьере в НХЛ. Российский нападающий по-прежнему продолжает погоню за лучшим снайпером всех времён Уэйном Гретцки, на счету которого 894 гола. При этом отставание Овечкина от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ, составляет 16 голов.