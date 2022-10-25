Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по победным шайбам

Заброшенная в матче регулярного чемпионата НХЛ шайба принесла 37-летнему российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину чистое второе место в истории лиги. Это произошло во время игры с "Нью-Джерси Дэвилз" (6:3).

Гол Овечкина стал победным для "Вашингтона" в этой игре и 122-м за карьеру. Таким образом, российский нападающий обошёл легендарного Горди Хоу (121). А рекордсменом является Яромир Ягр (135). В семи матчах текущего сезона форвард набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности "-7" и 2 минутах штрафа.

У "Вашингтона" 4 победы и 3 поражения. Теперь россиянин стал третьим "снайпером" всех времён. У ближайшего конкурента Горди Хоу 801 гол. На первом месте Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.