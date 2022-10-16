Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном матче с "Монреаль Канадиенс" (3:1). Это его первое очко в новом сезоне НХЛ.

Для столичного клуба эта победа также стала первой в регулярном чемпионате. Ранее "Вашингтон" проиграл "Бостону" (2:5) и "Торонто" (2:3).