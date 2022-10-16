Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ
Овечкин отметился передачей в матче с "Монреалем", набрав первое очко в сезоне
Момент из матча "Вашингтона" и "Монреаля". Обложка © Сайт НХЛ
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном матче с "Монреаль Канадиенс" (3:1). Это его первое очко в новом сезоне НХЛ.
Для столичного клуба эта победа также стала первой в регулярном чемпионате. Ранее "Вашингтон" проиграл "Бостону" (2:5) и "Торонто" (2:3).
На счету нападающего "Кэпиталз" Евгения Кузнецова также голевая передача, а защитник Дмитрий Орлов провёл три силовых приёма и заблокировал два броска.
Ранее Лайф рассказывал, как российского защитника "Монреаля" обменяли в другой клуб, пока он спал. Теперь Александр Романов будет выступать за "Нью-Йорк Айлендерс".