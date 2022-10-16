НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 октября, 06:42

Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Овечкин отметился передачей в матче с "Монреалем", набрав первое очко в сезоне

<p>Момент из матча "Вашингтона" и "Монреаля". Обложка © <a href="https://www.nhl.com/capitals/news/caps-claim-first-win-over-habs-3-1/c-336430538" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> НХЛ</p>

Момент из матча "Вашингтона" и "Монреаля". Обложка © Сайт НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей в победном матче с "Монреаль Канадиенс" (3:1). Это его первое очко в новом сезоне НХЛ.

Для столичного клуба эта победа также стала первой в регулярном чемпионате. Ранее "Вашингтон" проиграл "Бостону" (2:5) и "Торонто" (2:3).

Белорусский одноклубник украл у Овечкина первый гол в новом сезоне

Белорусский одноклубник украл у Овечкина первый гол в новом сезоне

На счету нападающего "Кэпиталз" Евгения Кузнецова также голевая передача, а защитник Дмитрий Орлов провёл три силовых приёма и заблокировал два броска.

Ранее Лайф рассказывал, как российского защитника "Монреаля" обменяли в другой клуб, пока он спал. Теперь Александр Романов будет выступать за "Нью-Йорк Айлендерс".

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров