Белорусский одноклубник украл у Овечкина первый гол в новом сезоне

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пока никак не может отличиться забитыми голами в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче третьего тура регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" играл дома с "Монреаль Канадиенс".

В середине первого периода Овечкин поразил ворота соперника, но его первый гол в новом сезоне был отменён после просмотра арбитрами видео. Они усмотрели, что белорусский партнёр россиянина по "Вашингтону" Алексей Протас оказался в положении вне игры.

В итоге встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Овечкина и другого нашего хоккеиста, Евгения Кузнецова. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. Овечкин и Кузнецов, впрочем, отдали по одной результативной передаче. За "Монреаль" забил Ник Сузуки.

В прошлом сезоне Овечкин вышел на третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ (780). Впереди только легендарные Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу первенства.