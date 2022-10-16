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16 октября, 03:33

Белорусский одноклубник украл у Овечкина первый гол в новом сезоне

Первый гол Овечкина в новом сезоне НХЛ отменили из-за белорусского хоккеиста

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пока никак не может отличиться забитыми голами в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче третьего тура регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" играл дома с "Монреаль Канадиенс".

В середине первого периода Овечкин поразил ворота соперника, но его первый гол в новом сезоне был отменён после просмотра арбитрами видео. Они усмотрели, что белорусский партнёр россиянина по "Вашингтону" Алексей Протас оказался в положении вне игры.

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В итоге встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Овечкина и другого нашего хоккеиста, Евгения Кузнецова. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. Овечкин и Кузнецов, впрочем, отдали по одной результативной передаче. За "Монреаль" забил Ник Сузуки.

В прошлом сезоне Овечкин вышел на третье место по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ (780). Впереди только легендарные Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу первенства.

Ранее Лайф писал, что Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. В новом сезоне Овечкин заработает 14 миллионов долларов до вычета налогов и гонораров агентов. Четвёртый раз за последние пять лет рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ возглавил капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, он заработает за сезон 15,3 миллиона. Третьим в рейтинге идёт нападающий "Даллас Старз" Тайлер Сегин (11,9 миллиона).

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ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын

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