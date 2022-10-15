Форвард "Миннесоты" рассказал о забавной традиции россиянина Капризова

Российский форвард клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов перед сном поёт песни дочери своего одноклубника Матса Цуккарелло. Об этой забавной привычке рассказал журналист The Athletic Майкл Руссо.

"Это стало вечерней традицией Кирилла. Он звонит по видеосвязи Матсу и желает его дочери спокойной ночи. Как рассказывает Цуккарелло, Капризов поёт для неё каждый вечер. Он для неё уже дядя Кирилл", — поделился Руссо у себя в социальных сетях.

В прошлой регулярке НХЛ Кирилл Капризов стал самым успешным игроком, представляющим Россию. Форвард забил 47 шайб и отдал 61 голевую передачу. Спортсмен вошёл в пятерку лучших хоккеистов лиги по системе гол + пас.