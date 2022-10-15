Форвард "Миннесоты" рассказал о забавной традиции россиянина Капризова
Форвард "Миннесоты" Капризов перед сном поёт песни для дочери своего одноклубника
Российский форвард клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов перед сном поёт песни дочери своего одноклубника Матса Цуккарелло. Об этой забавной привычке рассказал журналист The Athletic Майкл Руссо.
"Это стало вечерней традицией Кирилла. Он звонит по видеосвязи Матсу и желает его дочери спокойной ночи. Как рассказывает Цуккарелло, Капризов поёт для неё каждый вечер. Он для неё уже дядя Кирилл", — поделился Руссо у себя в социальных сетях.
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В прошлой регулярке НХЛ Кирилл Капризов стал самым успешным игроком, представляющим Россию. Форвард забил 47 шайб и отдал 61 голевую передачу. Спортсмен вошёл в пятерку лучших хоккеистов лиги по системе гол + пас.
А ещё в июле, напомним, Кирилл Капризов разыскивался в Башкирии по делу о покупке военного билета. Нападающего связывали с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле за незаконную помощь в покупке военных билетов. Хоккеист выступал за уфимский "Салават Юлаев", затем стал игроком ЦСКА и уже оттуда перешёл в "Миннесоту".
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