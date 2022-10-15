Скандальный украинский дипломат обратился с предложением к Шольцу по поводу танков

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder. Об этом дипломат заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Как отметил бывший глава украинской дипмиссии в Берлине, сейчас Киеву нужно как можно скорее получить всё, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и Marder, больше артиллерии и боеприпасы. Это, по его словам, является главным приоритетом.

"Мы просим канцлера Германии Олафа Шольца сформировать европейский танковый альянс. В десяти странах имеется 2000 танков Leopard 2. Если каждое из этих государств передаст Украине около 10%, мы сможем сформировать целую армию из 200 или более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории", — указал Мельник.

Также он заметил, что Украине нужно, чтобы ФРГ взяла на себя долгосрочные обязательства относительно военной поддержки Киева на ближайшие годы, особенно ВМС и ВВС.

"Потому что немецкие корабли, корветы, фрегаты и подводные лодки лучшие в мире. То же самое относится и к ВВС. Всё приходится заказывать на годы вперёд, потому что сроки ожидания тяжёлой военной техники большие", — уточнил экс-посол.