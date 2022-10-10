И отправил в чёрный список: Мельник нахамил влиятельной немке после каверзного вопроса
Экс-посол Украины Мельник оскорбил немецкого политика после вопроса о ВСУ и его сыне
Бывший украинский посол Андрей Мельник. Фото © ТАСС / DPA / Michael Kappeler
Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник вышел из себя после каверзного вопроса представителя Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, поинтересовавшейся, не собирается ли его сын вступить в ВСУ. Немецкий политик утверждает, что Мельник-младший продолжает обучение в ФРГ.
"Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?" — поинтересовалась Гюйылдар в "Твиттере".
Прямого ответа от Мельника она не дождалась. Вместо этого украинский дипломат накинулся на Die Linke, назвав партию "бесчеловечной и ужасной", а саму женщину — бессовестной.
"Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи", — так отреагировал Мельник и отправил аккаунт Гюйылдар в чёрный список.
Мельник известен грубыми высказываниями. В частности, от него доставалось канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого он назвал "обиженной ливерной колбасой". Из последнего — украинский дипломат прошёлся по американскому миллиардеру Илону Маску за его предложение урегулировать ситуацию на Украине, признав Крым российским. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Мельника с должности посла 9 июля, а впоследствии депутат Бундестага Йенс Леман призвал объявить дипломата персоной нон грата в ФРГ.