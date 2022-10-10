И отправил в чёрный список: Мельник нахамил влиятельной немке после каверзного вопроса

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник вышел из себя после каверзного вопроса представителя Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, поинтересовавшейся, не собирается ли его сын вступить в ВСУ. Немецкий политик утверждает, что Мельник-младший продолжает обучение в ФРГ.

"Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?" — поинтересовалась Гюйылдар в "Твиттере".

Прямого ответа от Мельника она не дождалась. Вместо этого украинский дипломат накинулся на Die Linke, назвав партию "бесчеловечной и ужасной", а саму женщину — бессовестной.