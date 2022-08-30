"Бочка переполнилась": В Германии призвали объявить посла Украины персоной нон грата

Депутат Бундестага Йенс Леман призвал объявить посла Украины в этой стране Андрея Мельника персоной нон грата. Дипломат будет работать до 14 октября, но немецкий политик считает, что его нужно выпроводить из страны как можно быстрее.

"Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию", — написал Леман на своей странице в соцсети.

Депутат признался, что ему надоели постоянные жалобы Мельника на Германию, его оскорбления в адрес германских политиков. Как подчёркивает парламентарий, "бочка переполнилась".

"Думаю, Германия очень много делает для Украины, будь то гуманитарная, экономическая или военная помощь", — подчеркнул Леман, добавив, что это должен признать и посол Украины.

Поводом для этого высказывания депутата послужил очередной недружелюбный шаг Мельника: он отозвал приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру посетить Киев. Это стало реакцией на слова последнего о необходимости прекращения боевых действий на Украине.