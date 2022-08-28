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28 августа, 07:37

Уволенный посол Мельник обиделся на премьера Саксонии и передумал звать его в Киев

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник отменил приглашение в Киев для премьера Саксонии Кречмера

Уволенный украинский посол Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев. Причиной тому послужило высказывание второго о необходимости переговоров России и Украины.

"Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны", — написал экс-посол в "Твиттере".

Уволенный посол Мельник резко осудил власти Германии за "военную диету" для Киева

Уволенный посол Мельник резко осудил власти Германии за "военную диету" для Киева

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении скандального посла Андрея Мельника с дипломатической должности в ФРГ 9 июля. После ухода Мельник посоветовал своему преемнику быть для властей Германии неудобным и резким, каким он был сам, занимая соответствующий пост.

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ТАСС / IMAGO / Chris Emil Janssen

Максим Плетнёв

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