Уволенный посол Мельник обиделся на премьера Саксонии и передумал звать его в Киев

Уволенный украинский посол Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев. Причиной тому послужило высказывание второго о необходимости переговоров России и Украины.

"Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны", — написал экс-посол в "Твиттере".