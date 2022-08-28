Уволенный посол Мельник обиделся на премьера Саксонии и передумал звать его в Киев
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник отменил приглашение в Киев для премьера Саксонии Кречмера
Уволенный украинский посол Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев. Причиной тому послужило высказывание второго о необходимости переговоров России и Украины.
"Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено... Вы нежелательны", — написал экс-посол в "Твиттере".
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении скандального посла Андрея Мельника с дипломатической должности в ФРГ 9 июля. После ухода Мельник посоветовал своему преемнику быть для властей Германии неудобным и резким, каким он был сам, занимая соответствующий пост.
ТАСС / IMAGO / Chris Emil Janssen