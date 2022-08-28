Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог
В семи районах Московского региона зафиксировали усиление смога
В воскресенье смог от лесных пожаров в Рязанской области зафиксировали сразу семь метеостанций в Москве и городах Подмосковья. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы — видимость пять километров, дым отмечают метеостанции центра столицы: Балчуга — видимость четыре километра, Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова — видимость до четырёх километров, Коломны — видимость 5,5 километра, Домодедова — видимость 4,6 километра", — приводит его слова РИА "Новости".
На кадрах, которые в редакцию Лайфа прислали читатели, видно, что дым снова затянул территорию Москвы. Жители столицы жалуются на ощутимый запах гари.
Напомним, сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Пару дней назад юго-запад Москвы вновь оказался в смоге. Это происходит из-за лесных пожаров, которые охватили Рязанскую область.
Новости
Специалисты объяснили, какие данные опасно пересылать и хранить в переписках
сегодня в 07:01
ВС Китая приведены в повышенную готовность из-за американских эсминцев в Тайваньском проливе
сегодня в 06:47
Пинали по лицу: Шайка агрессивных подростков жестоко забила ногами сверстника во Владивостоке
сегодня в 06:30
LIFE