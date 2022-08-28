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28 августа, 07:18

Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог

В семи районах Московского региона зафиксировали усиление смога

В воскресенье смог от лесных пожаров в Рязанской области зафиксировали сразу семь метеостанций в Москве и городах Подмосковья. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Смог в Москве. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы — видимость пять километров, дым отмечают метеостанции центра столицы: Балчуга — видимость четыре километра, Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова — видимость до четырёх километров, Коломны — видимость 5,5 километра, Домодедова — видимость 4,6 километра", — приводит его слова РИА "Новости".

На кадрах, которые в редакцию Лайфа прислали читатели, видно, что дым снова затянул территорию Москвы. Жители столицы жалуются на ощутимый запах гари.

Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены во время тушения пожаров под Рязанью

Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены во время тушения пожаров под Рязанью

Напомним, сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Пару дней назад юго-запад Москвы вновь оказался в смоге. Это происходит из-за лесных пожаров, которые охватили Рязанскую область.

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LIFE

Оксана Попова

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