Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог

В воскресенье смог от лесных пожаров в Рязанской области зафиксировали сразу семь метеостанций в Москве и городах Подмосковья. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Смог в Москве. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы — видимость пять километров, дым отмечают метеостанции центра столицы: Балчуга — видимость четыре километра, Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова — видимость до четырёх километров, Коломны — видимость 5,5 километра, Домодедова — видимость 4,6 километра", — приводит его слова РИА "Новости".