Пинали по лицу: Шайка агрессивных подростков жестоко забила ногами сверстника во Владивостоке
В Приморье четверо подростков избили жестоко сверстника
Полиция Владивостока проводит проверку по факту избиения подростка, видео нападения на которого появилось в социальных сетях. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
Избиение подростки снимали на камеру. Видео © t.me / novosti_vdk
Видео безжалостного и жестокого избиения юноши распространили в социальных сетях. На кадрах видно, что нападавшие запинали ногами сверстника и сильно разбили ему лицо, несмотря на его попытки увернуться от агрессивных подростков. В комментариях под постом сказано, что инцидент произошёл в районе школы № 47. Более того, по словам очевидцев, это не первое нападение хулиганов.
"Сотрудники полиции установили личности подростков, причастных к инцидентам в Ленинском районе Владивостока. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 14 лет", — сообщили в ведомстве.
С подростками проводится профилактическая работа, а в отношении их родителей составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и наложен штраф. Проверочные мероприятия продолжаются.
Ранее Лайф рассказывал о зверском нападении в Тюменской области. Три девушки заметили мужчину на вокзале и стали жестоко измываться: били консервной банкой, которая у него была с собой, а перед этим раздели его и пытались сжечь одежду. Позже одну из трёх подозреваемых удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц".
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t.me / novosti_vdk