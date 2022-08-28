Пинали по лицу: Шайка агрессивных подростков жестоко забила ногами сверстника во Владивостоке

Полиция Владивостока проводит проверку по факту избиения подростка, видео нападения на которого появилось в социальных сетях. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Избиение подростки снимали на камеру. Видео © t.me / novosti_vdk

Видео безжалостного и жестокого избиения юноши распространили в социальных сетях. На кадрах видно, что нападавшие запинали ногами сверстника и сильно разбили ему лицо, несмотря на его попытки увернуться от агрессивных подростков. В комментариях под постом сказано, что инцидент произошёл в районе школы № 47. Более того, по словам очевидцев, это не первое нападение хулиганов.

"Сотрудники полиции установили личности подростков, причастных к инцидентам в Ленинском районе Владивостока. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 14 лет", — сообщили в ведомстве.

С подростками проводится профилактическая работа, а в отношении их родителей составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и наложен штраф. Проверочные мероприятия продолжаются.