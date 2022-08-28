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28 августа, 06:15

Шесть судов с зерновой продукцией вышли из украинских портов

Из портов Украины вышло ещё шесть судов с сельскохозяйственной продукцией, о чём сегодня утром сообщили турецкие власти.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло ещё шесть судов с зерновыми грузами", — говорится в сообщении министерства нацобороны Турции.

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Как сообщалось ранее, с момента заключения между Россией, Украиной, Турцией и ООН "продуктовой сделки" из украинских портов кораблями было вывезено уже более 600 тысяч тонн зерна. За всё это время никаких серьёзных инцидентов зафиксировано не было.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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