Шесть судов с зерновой продукцией вышли из украинских портов

Из портов Украины вышло ещё шесть судов с сельскохозяйственной продукцией, о чём сегодня утром сообщили турецкие власти.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло ещё шесть судов с зерновыми грузами", — говорится в сообщении министерства нацобороны Турции.