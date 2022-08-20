С Украины уже вывезено более 656 тысяч тонн зерна в рамках "продуктовой сделки"

С начала реализации "продуктовой сделки" с Украины вывезено более 656 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем в стамбульском Совместном координационном центре.

"С 1 августа из трёх украинских портов вывезено 656 тысяч 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти", — сказал турецкий министр обороны.

Он добавил, что для вывоза зерновых задействовано 51 судно. Из них 27 кораблей вышли из портов Украины, а 24 направились для загрузки, уточнил Акар. По его мнению, реализация подобной сделки может создать прецедент и стать моделью для урегулирования украинской ситуации.