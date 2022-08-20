"У нас наоборот": Французы позавидовали россиянам из-за забитых товарами полок супермаркетов

Среди зрителей телеканала France Info оживлённую дискуссию вызвал репортаж о том, что западные санкции не так сильно сказались на ассортименте московских гастрономов, где по-прежнему полки забиты товарами, а покупателям предлагаются не только отечественные продукты, но и европейские. Многих пользователей не удивил тот факт, что в России не произошёл продовольственный кризис. Своим мнением они поделились в комментариях на сайте телеканала.

По мнению француженки под ником CecildeMille, РФ может выстоять под санкционным давлением, так как, несмотря на все попытки Запада, она не изолирована. Девушка напомнила, что рестрикции против страны ввели европейские государства, члены НАТО, однако есть ещё Индия и Китай, которые продолжают сотрудничать с Москвой. Кроме того, антироссийскую санкционную политику не поддержали страны Южной Америки и Африки.

"В России лидеры прежде всего планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий", — подчеркнул пользователь.