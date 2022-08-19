Промышленники ФРГ потребовали от властей снять с России санкции, чтобы сохранить немецкую экономику. Соответствующее обращение на имя канцлера Германии Олафа Шольца отправила торговая ассоциация округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт, пишет газета Die Welt. Стоит отметить, что читатели издания поддержали ремесленников и промышленников, призвав Берлин позаботиться о стране и её населении.

"Мы, как мастера, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее их большинство не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довёл Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?" — говорится в письме.

Вместе с тем ремесленники раскритиковали образ Украины, которую западные СМИ представляют безупречной демократической страной. Однако отчёты международных организаций гласят, что Незалежная занимает 122-ю строчку в мире по уровню коррупции. Ассоциация поинтересовалась у Шольца, стоит ли ради такой страны рисковать Германией. По словам авторов, падение уровня жизни даже для среднего класса приведёт к резкому снижению покупательной способности, а значит, и к разорению мастеров. Письмо нашло отклик у читателей газеты. В комментариях немцы подчеркнули, что власти Германии должны позаботиться о согражданах и не подставлять их под удар.

"Я согласен с требованиями мастеров на 100%. Сейчас важно, чтобы у представителей отрасли хватило смелости открыто заявить об этом. Потому что речь идёт и о многих других профессиях, которых коснулось нарушение цепочек поставок", — написал один из читателей.