"Это просто другая труба": В Германии политик призвал кабмин запустить "Северный поток – 2"

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Он заявил об этом в интервью RND.

"Федеральный министр по делам экономики и защиты климата должен сделать всё, чтобы у нас было больше энергии. Мы должны как можно скорее запустить "Северный поток – 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", — подчеркнул Кубикки.

Если Россия прекратит поставки газа, Германия, по словам Кубикки, ничего не потеряет. Политик заверил, что ФРГ будет твёрдо стоять на стороне Украины и ничто этого не изменит.

"Газ, [поступающий по] "Северному потоку – 2", не более аморален, чем тот, что поступает по "Северному потоку". Это просто другая труба", — пояснил Кубикки свою позицию.